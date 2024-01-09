三星電子上季營業淨利衰減35%不如預期 AI熱潮未見發酵

三星電子公布上季營業淨利衰減35%至28兆韓元（21億美元），連續六季下滑且不如分析師所料，反映全球消費電子產品需求持續疲軟。

分析師平均估計三星電子上季營業淨利為3.7兆韓元。第4季營收為67萬億韓元，也不如分析師所估的70.31兆韓元。

這一業績凸顯出在經濟不確定的情況下，智慧手機和記憶晶片的需求依然低迷。去年12月，美光科技公布業績展望優於預期，看好資料中心建設可能會彌補遲無起色的運算和行動產品市場。

在人工智慧（AI）開發熱潮的推動下，三星去年10月曾預測低迷已久的1,600億美元記憶晶片市場將在2024年逐步反彈。三星高層當初表示，價格應該會在2023年年終左右開始走出低谷。

三星電子將在本月稍晚發布完整的財務報告以及各事業體的業績。

三星電子目前致力於在高密度記憶晶片蓬勃發展的領域迎頭趕上競爭對手SK海力士公司。在這個領域，三星計劃2024年將產能提升2.5倍。HBM是先進的晶片，能夠更快處理數據，與輝達（Nvidia）在內加速器的硬體搭配使用，加速執行訓練AI模型等密集任務的資料處理。

三星也寄望2024年推出新一系列的產品和可摺疊設備來推動增長，本月將在美國推出最新的產品。