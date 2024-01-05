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全錄擬裁員逾3,000人

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

印表機與影印機製造商全錄（Xerox）3日宣布，計劃裁員15%，是調整為新組織結構和營運模式的一環。2024年才剛開始，全錄的裁員計畫讓科技業的裁員問題再度成為各界焦點。

根據美國證管會（SEC）的資料，全錄截至2022年12月31日聘有約20,500名員工，這代表3日宣布的裁員計畫將影響約3,075名員工。該公司將在本季執行裁員。全錄的代表不願在聲明以外多加置評。

消息傳出後，全錄股價在3日收盤重挫逾12%。

全錄的整頓計畫包括簡化核心列印事業的產品陣容，在全球企業服務方面提升效率、加強聚焦IT與其他數位服務。全錄表示，已重新調整管理層團隊，協助執行新的模式。

MarketWatch網站報導，包括臉書母公司Meta、亞馬遜和微軟在內多家科技公司，都在2023年宣布裁員。根據Layoff.fyi網站彙編的資料，去年全球有1,183家科技公司裁員近26.2萬人，較2022年大幅增加，當時有1,064家科技公司裁員近16.5萬人。

裁員相關字詞近來也再度成為熱搜，Layoff.fyi指出：「在過去七天，大規模裁員將在2024年來臨的議題已成為Google搜尋的熱門查詢，期間數量激增超過5,000%，而『2024大規模裁員』在過去一周的搜尋量也激增超過2,500%。」

美國

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