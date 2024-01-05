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高階智慧手機銷量 創高

經濟日報／ 編譯黃淑玲易起宇／綜合外電
蘋果iPhone等高階智慧手機，2023年銷售大增。 (路透)
蘋果iPhone等高階智慧手機，2023年銷售大增。 (路透)

儘管全球智慧手機銷售持續下滑，但高階機種2023年的銷售年增率估計達到6%，創紀錄新高，遠高於2022年的1%。

其中印度市場不負眾望，高居全球高階手機成長最快的市場。

專門報導蘋果產品資訊的科技媒體AppleInsider報導，雖然全球智慧手機銷售近年來一直下滑，但Counterpoint研究公司在納入去年第4季銷售初估值後發現，高階手機市場與一般手機市場呈現出不同面貌。

Counterpoint指出，「全球高階智慧手機（零售價格600美元以上）市場，2023年銷售年成長率可能達到6%，創下紀錄新高」，「高階機種可能占了2023年全球智慧手機銷售的近四分之一，營收占比則高達60%」。若按照地區別，全球高階手機市場2023年的大部分成長，則是受到中國大陸、西歐、印度和中東與非洲地區（MEA）帶動，大陸、印度、MEA和拉丁美洲地區的銷售料將創下新高紀錄，印度也是全球高階手機成長最快的市場。

Counterpoint資深分析師米許拉（Varun Mishra）表示：「智慧手機市場的消費者購買模式已經轉變。

考慮到智慧手機的重要性，消費者現在願意花更多錢買高品質手機，這樣才能用更久。」他提到，對許多消費者來說，擁有最新且最強的旗艦機種，已經變成一種身分的象徵，特別是在新興市場，那裡的消費者直接從中價位手機跳到高階機種。此外，現在高階機種也因為搭配促銷或是分期付款等，也讓消費者愈來愈能負擔得起。

雖然蘋果iPhone依舊在高階手機市場內毫無爭議地領先其他品牌，但其市占率卻從2022年的75%下降至2023年的71%。

Counterpoint表示，主因是華為去年靠著Mate 60系列在中國大陸市場復甦，三星也透過其Galaxy S23系列和折疊機提高了市占率。

消費者 印度 市占率

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