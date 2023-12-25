美股耶誕行情 七成贏面

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

2023年進入最後一周，歷史經驗顯示美股本周可望上演耶誕行情，但也有分析師警告，今年耶誕節後料將湧現的一波漲勢可能已提早反映，投資人別期待過高比較好。

根據股票交易員年鑑的定義，耶誕行情是指在日曆年最後五個交易日到新年頭兩個交易日之間，美股傾向上漲。以現在來說，這段時期落在12月22日（周五）到2024年1月3日（周三）。

MarketWatch專欄作家胡伯特指出，從1896年道瓊工業指數推出以來，總計127段年終「耶誕老人行情」時期當中，有98段時期是上漲的，機率達77%。在這127段時期中，平均漲幅1.6%。標普500指數從1969年來在這段期間平均上漲1.3%。

但他也提醒投資人，往年年終股價勁揚的機率高，不保證今年必定如此，因為歷史數據顯示，仍有約25%的機率可能虧錢。

華爾街知名多頭Yardeni研究公司首席投資策略師雅汀尼就認為，該是獲利了結的時候了，「多數專家斷定市場已超買，應該拉回修正。我們同意。」他舉出一些短線獲利了結的理由，包括以色列-加薩戰爭擴大為中東地區衝突的風險升高、「投資人情報」多空比率和美國散戶投資人協會情緒指數都顯示看漲氣氛太亢奮。

換句話說，這一回美股已經提早在耶誕節前開派對。LPL金融公司首席技術策略師特恩奎斯特則認為，美股三大指數從10月低點強彈，這股上漲動能銳不可當，縱使股票超買，市場超買情況也許能維持得比大多數人想像還要久。

指數 投資人 美股

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