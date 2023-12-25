商船改道 非洲恐塞港

許多商船因為葉門叛軍「青年運動」擾亂紅海航道貿易，被迫改道非洲好望角，但航運公司和分析師說，這些業者正面臨尋覓補充燃料和物資地點的艱難決定，因為非洲港口也有手續繁瑣、壅塞及設施欠佳等問題。

為避開「青年運動」的無人機和飛彈攻擊，上百艘大型商船正繞道非洲南端，增添10~14天的航行時間，也已推高油價和運費。

然而，世界銀行5月公布的2022年指數顯示，德班港、好望角港及恩庫拉港等南非主要港口，在全球港口的表現位居後段班。物流和供應鏈顧問蘭奇歐尼說：「即使德班港目前是非洲最先進和最大的港口，因此繞行非洲的船隻，停泊和補貨的選擇非常有限。」

蘭奇歐尼表示，好望角航線的非洲其他大型深水港，例如肯亞的蒙巴薩港、坦尚尼亞的三蘭港，設備都不足以應付未來幾周預估將出現的航運量。

航運巨頭馬士基表示，改道好望角的商船將盡可能在出發地或目的地加油，若在航行途中有加油需求，將依個案決定地點，以納米比亞的華威斯灣港或模里西斯的路易士港將是首選。

航運商說，繞道非洲的天候惡劣，例如好望角有風暴角之稱，莫三比克海峽也容易受氣旋襲擊，意味著船隻的燃油消耗速度會加快，增添補充油料的重要性。

官僚程序是另一隱憂。今年9月，南非國稅局在扣留五艘在阿爾戈亞灣加油的船隻，因懷疑違反海關及關稅法，影響英國石油（BP）、托克集團、摩科瑞能源集團（Mercuria）等業者。