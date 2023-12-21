高通膨也擋不住！好市多上季營收1.8兆 南瓜派、金條、會員立大功

美國連鎖大賣場好市多（Costco）發布最新財報，新會計年度第一季就贏得開門紅，每股盈餘及季度營收表現都優於市場預期。好市多哪些商品最受消費者歡迎？公司執行長將換人無縫接軌。

好市多上一季度營收報578億美元（約新台幣1.8兆元），與去年（2022）同期相比增長了6％，同時也略微高於分析師預期的577億美元，公司每股盈餘則達3.58美元，超出市場預期的3.41美元。

財報公布後，好市多股價週五也應聲上漲3.9％，達655.71美元，昨日收盤價更是創下681美元的新高，公司市值首次破3000億美元（約台幣9.4兆元）。這個金額若化成一美元鈔票相連結，就足以繞地球1161圈。

據美國財經新聞網站《市場觀察》（MarketWatch）報導，好市多財務長加蘭提（Richard Galanti）在財報發表會上宣布公司將於明年（2024）1月12日發放特別現金股利，每股股利為15美元「大撒幣」。

加蘭提表示，這是公司過去11年內第五次發放特別現金股利，回饋給股東的股利總額高達67億美元。

據財經雜誌《富比士》（Forbes）統計，好市多此次發放的股利金額是有史以來最高的，公司之前曾於2012、2015、2017、2020年發放特別現金股利，每次發放的金額為5～10美元不等。

南瓜派、金條成明星商品

佳節期間必不可少的南瓜派，好市多單是感恩節週末就賣出了400萬份。flickr by xelipe

以各部門業務來看，好市多食品、乾糧及日用品的銷售表現特別強勁，尤其是佳節期間必不可少的南瓜派，單是感恩節週末就賣出了400萬份。

路透社分析指出，美國通貨膨脹率居高不下、借貸利率持續走高，家家戶戶不得不勒緊褲帶，主打低價生活用品的好市多也因此能夠在眾多超市及大型賣場中脫穎而出。

「相較於其他零售業者，好市多的表現的確非常亮眼，」投資公司Telsey Advisory Group分析師費德曼（Joseph Feldman）接受路透社採訪時說道。

與此同時，據財經新聞網《商業內幕》（Business Insider）報導，加蘭提也特別點名好市多所販售的一盎司24K黃金金條，指出即便公司限制每一名會員只可下單購買兩個金條，商品一上架仍舊被掃購一空。

好市多憑藉這股「淘金熱」賺進一億美元（約新台幣31億元），讓金條意外成為能與烤雞、南瓜派平起平坐的明星商品。

若以今日黃金每盎司約2022美元的市價來計算，好市多僅過去三個月便賣出了將近五萬條金條。

《市場觀察》指出，好市多在電子商務領域的表現也備受矚目，單是黑色星期五、網路星期一期間，好市多線上商城的銷售量與去年同期相比就增長了超過一成，上一季度的線上同店銷售額整體上漲了6.3％。

消費者對高單價非必需品的需求也明顯回溫，像是電視機等大型家電，以及組合家具，背後一關鍵原因是這些商品的價格已回落到消費者可負擔的水準。

「電視及家具等較占空間的商品的運輸成本下滑，這類商品因此跟著降價，售價下跌幅度高達二、三成，」加蘭提解釋道。

新執行長走馬上任、年費將增加

放眼2024，最受投資者及分析師關注的議題，莫過於好市多何時會調漲會員年費以及領導層交棒情況？

《商業內幕》指出，好市多過去一個季度開始效仿串流平台Netflix的作法，加大力度打擊「寄生會員」，會員年費相關營收因此上漲8％，比整體商品銷售額所取得的增長更為顯著。

據《富比士》報導，持有好市多家庭卡的會員如今達7200萬，與去年同期相比上漲了7.6％，全球各地的會員續約率更是超過九成。

7200萬會員是什麼概念？截至今年六月底，台灣總人口約2337萬，也就是說好市多全球會員人數是台灣人口的三倍。

美國有線新聞台CNN評論則指出，上百萬名消費者在新冠疫情爆發初期首次成為好市多會員，目的就是要囤購大量便宜的日常用品，結果疫情結束了，這些消費者並沒有因此放棄會員資格，好市多的會員人數因此不斷創下新高。

接受《市場觀察》採訪的分析師紛紛表示，看好公司會員制度未來發展趨勢，並認為好市多若是來年調漲年費後，每股盈餘有望上漲3％至4％不等。

不過，好市多並未說明何時會調漲會員年費，但上一次漲價已是2017年的事，照以往的慣例來看，好市多平均每五到六年便會漲一次年費，因此分析師預計2024年極有可能就是調漲年費的最佳時機。

除此之外，好市多領導層動向也備受關注。

《富比士》指出，好市多現任執行長耶利內克（Craig Jelinek）將於明年1月1日卸任，2012年開始執掌好市多、曾帶領公司走過新冠疫情危機的他將繼續擔任顧問，協助即將接棒的現任營運長維克里斯（Ron Vachris）。

好市多早前強調，維克里斯17歲時便已加入好市多擔任堆高機駕駛人員，此後一步一腳印坐上總裁、營運長的位置，在公司服務的40年間擔任過各部門要職，過去兩年更密切與耶利內克合作，是接棒的不二人選。

對此，加蘭提表示公司的營運策略不會出現任何重大改變，並重申「此次領導層交接確實可說是無縫接軌」。

（本文出自2023.12.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）