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好市多上季營收優於預期 還不急著調漲會員費

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
好市多（Costco）上季獲利與營收都優於市場預期，並表示目前不急著調漲會員費。美聯社
好市多（Costco）上季獲利與營收都優於市場預期，並表示目前不急著調漲會員費。美聯社

美國量販業者好市多（Costco）上季獲利與營收都優於市場預期，因愈來愈多消費者上門採購更便宜的食品雜貨和生活必需品，激勵股價盤後上漲1.3%。好市多也表示，運輸成本下滑正使產品價格漲幅縮小，目前不急著調漲會員費。

好市多14日表示，止於11月底的年度第1季（上季）總營收比去年同期成長6.2%至578億美元，為至少3年來同期最高，上季獲利年增17%到15.9億美元，每股盈餘3.58美元，均優於預期。

好市多上季同店銷售成長3.8%，略不如預期，主要受美國同店銷售增加2%低於預期影響，但國際市場同店銷售勁增11.2%，加拿大增加6.4%，都高於華爾街預估。上季電商銷售則增長6.3%。

好市多表示，上季一些產品的價格漲幅為0~1%，低於先前預估的1%~2%，特別是家具等大型產品價格跌了20%~30%，主因為貨運成本下降，生鮮食品則未出現類似的「重大趨勢」。

不過， 好市多14日公布的資訊並未包含調漲會員費的細節。好市多9月已表示調漲會員費是時間問題、而非會不會調漲的問題。該公司上次調漲會員費是2017年。

財務長賈蘭提（Richard Galanti）重申可能即將調漲會員費，但現在還沒感受到調漲費用的壓力，目前會員續約、新會員註冊及忠誠度情況都良好，「雖然我們這回調漲會員費的時間比過往平均更久，但我們自認無疑已帶給會員更多價值」，「目前我們對我們的措施感覺相當好」。

好市多上季新增7,200名付費家庭會員，比去年同期增加7.6%，會員費收入跳增8.2%至10.8億美元，世界各地的購物頻率也增加4.7%，美國提高3.6%。

此外，對於外界有興趣的南瓜派銷售，賈蘭提說，好市多在感恩節周末賣出超過400萬份派，包括290萬份南瓜派、和130萬份蘋果派與胡桃派，也從銷售金條賺進1億美元。

好市多 美國 南瓜

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