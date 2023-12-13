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美元在CPI公布跌幅收斂 投資人關注Fed決策

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國通膨數據公布前，美元已在下跌。數據公布後，美元一度跌到103.48，隨後收斂。路透
美國通膨數據公布前，美元已在下跌。數據公布後，美元一度跌到103.48，隨後收斂。路透

美元周二跌幅收斂，美國11月消費者物價指數較上季意外上升引發了空頭回補，投資人如今觀望聯準會（Fed）周三在政策會議後公布最新經濟和利率預測。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.2%，報103.865。通膨數據公布前，美元已在下跌，交易員認為通膨數據將偏鴿派。數據公布後，美元一度跌到103.48，隨後收斂。

美國10年期公債殖利率在30年期公債發行後下跌3個基點至4.23%。

美國11月消費者物價指數較上月上升0.1%，核心CPI上升0.3%，外界認為這可能會增強Fed短期內維持高利率的決心。市場如今消化最快5月降息的前景。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說：「一旦我們深入研究這些數據，就會發現，一些核心數據可能相當僵固，尤其是超級核心數據。」

日圓兌美元升值0.4%，報145.60日圓，稍早一度升值近1%至144.74日圓。

歐元兌美元紐約尾盤升值0.2%，報1.0790美元。數據公布前為1.0809美元左右。

本周，歐洲央行、英國央行、挪威央行和瑞士央行都將召開會議，挪威被認為是唯一有可能升息的國家。此外，瑞士央行還可能在外匯市場上降低對瑞郎的支持。

美國 指數 通膨

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