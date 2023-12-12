美11月CPI符合預期！聯準會有降息空間 美期指攀高

美國油價下滑，促使11月消費者通膨趨趨，表現大致符合外界預期，給予聯準會（Fed）空間，未來幾個月可以考慮降息。美國標普500期指聞訊上揚0.4%，市場也略微調升明年的降息機率。

美國勞工部12日公布，11月消費者物價指數（CPI）的年增幅放緩至3.1%，符合市場預期，並打平6月以來新低。剔除波動較大的糧價和能源價格，上月核心通膨年增4.0%，也符合預期。

11月CPI月增0.1%、核心CPI月增0.3%。市場預估，CPI和核心CPI的月增幅分別為0.1%、0.3%。油價持續走低，西德州中級原油期貨10月下挫10%，11月再跌7%。

本月12~13日的聯準會（Fed）會議，外界普遍認為將按兵不動，政策利率維持在5.25~5.5%區間。由於通膨持續放緩，勞動市場降溫跡象日增，眾人預料Fed會反手降息。據芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具，市場預估最快明年3月，Fed有40%以上機率會降息一碼。