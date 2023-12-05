路透：印度擬要求手機配備Type-C連接埠 蘋果反對「先前產品辦不到」

路透引述印度政府的文件報導，印度打算要求現有的iPhone需配備通用的USB Type-C連接埠，而蘋果正遊說新德里當局豁免或暫緩這項措施，蘋果表示，若印度這麼做，蘋果在當地所設定的生產目標恐將無法達成。

報導指出，印度想要跟進歐盟，實施智慧手機都必須配備Type-C連接埠的規定，已和製造商洽談於2025年6月前在印度引入這項要求。雖然包含三星在內的所有製造商，都同意印度這項計畫，但唯獨蘋果反對。

蘋果多年來都為iPhone配備特有的Lightning連接埠，然而，歐盟估計使用單一充電埠的解決方案，將為消費者合計省下約2.71億美元，而印度已表示，此舉將減少電子垃圾並幫助使用者。

根據路透看到的會議紀錄，在印度資訊科技部主持的11月28日閉門會議中，蘋果希望政府官員實施這項規定時，能對現有iPhone予以豁免，否則該公司會難以達成印度生產激勵計畫（PLI）所設立的產量目標。

目前只有iPhone 15是採用Type-C。而蘋果在會議中告訴印度官員，先前的產品沒辦法變更設計。

兩名知情人士說，蘋果並未在會議中具體說明對產量的實際衝擊，而印度資訊科技部決定重新評估，並在之後制定決策。

知名蘋果分析師郭明錤先前估計，今年有12~14%的iPhone是在印度組裝，明年將增至多達25%。

在印度蓬勃發展的智慧手機市場中，目前蘋果iPhone的市占為6%；相較下，四年前僅2%左右。