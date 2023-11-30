彭博：台股今年有望猛漲20% 前景取決於美國而非北京

彭博資訊分析，儘管台灣與中國大陸的關係暗潮洶湧，但今年截至目前台灣股市已躋身亞洲表現最佳股市之列。漲勢能否持續，將更多地取決於美國，尤其是矽谷，而非與北京的關係是否有可能緩解。

過去幾年，全球媒體和投資人傾向於從地緣政治的角度看待台灣。今年稍早，投資大師巴菲特和達里歐都表達擔心台灣與中國大陸關係不穩定。對悲觀主義者而言，最終衝突只是遲早的問題。雖然大陸似乎表明沒有大舉攻台的計畫，但疑慮依然存在。

市值1.7兆美元的台灣股市一直保持冷靜並繼續前行，基本忽略地緣政治的各種雜音。基準台灣證交所加權指數有望在2023年上漲逾20%，邁向五年來第四年上漲。除了日本日經指數外，台股指數的表現優於大多數亞洲股市，與陸股的困境形成鮮明對比。

彭博報導指出，台股強勁主要是受到台灣蓬勃發展的科技業帶動，台積電和聯發科占整體市值的30%以上。摩根大通指出，台灣擁有做為中間產品主要供應商的獨特地位，占全球技術總附加值的近9%，基本上壟斷10奈米以下半導體晶圓製造。

今年迄今，台灣實際科技出口動能明顯，這在一定程度上反映人工智慧（AI）相關需求的提振。摩根大通在本周一份研究報告中表示，隨著製造商將其在中國大陸的組裝線進行多元化，部分也顯示了「技術製造活動回流增加」。小摩指出，過去十年台灣科技業的工業產值幾乎成長了一倍，而非科技業的產值停滯不前。

彭博報導指出，這或許可解釋為什麼美國因素比中國大陸因素更能主導台灣股市表現，因為台股更側重於成長潛力和未來預期，儘管大陸在台灣出口所占比率遠超過美國。

報導說，台灣選民將在1月選出一位新領導人。主張兩岸關係回暖的在野黨中的任何一個若獲勝，都將為進一步的股市上漲錦上添花，只要聯準會能讓經濟實現軟著陸，且美國科技產業持續蓬勃發展。