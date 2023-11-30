海岬型散裝船單日獲利大增21% 因鐵礦砂運載需求強勁
運載鐵礦砂等工業大宗商品的散裝船在周三（29日）寫下2010年來最大單日獲利增幅。
彭博資訊報導，根據倫敦波羅的海交易所的數據，海岬型散裝船（Capesize）在周三獲利約4.2萬美元，較周二增加了7,100美元，增幅達21%。
船舶經紀公司Arrow Shipbroking Group研究主管賽提諾克（Burak Cetinok），突然大漲的原因是將被運載的鐵礦砂數量很大，而且船舶供應吃緊。
鐵礦砂價格自8月中以來已大漲逾30%，此前中國大陸為陷入困境的房地產行業挹注刺激措施。
長度約達300公尺的海岬型散裝船除了能運載鐵礦砂外，也運送包括穀物和鋁土礦在內的大宗商品。
賽提諾克說：「整體而言，強勁需求和大西洋地區的供應吃緊，顯然正推升運價。鐵礦砂的量很大，遠高於季節的正常情況。」
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