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海岬型散裝船單日獲利大增21% 因鐵礦砂運載需求強勁

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
運載鐵礦砂等工業大宗商品的散裝船運價上升，顯示供應吃緊。路透
運載鐵礦砂等工業大宗商品的散裝船運價上升，顯示供應吃緊。路透

運載鐵礦砂等工業大宗商品的散裝船在周三（29日）寫下2010年來最大單日獲利增幅。

彭博資訊報導，根據倫敦波羅的海交易所的數據，海岬型散裝船（Capesize）在周三獲利約4.2萬美元，較周二增加了7,100美元，增幅達21%。

船舶經紀公司Arrow Shipbroking Group研究主管賽提諾克（Burak Cetinok），突然大漲的原因是將被運載的鐵礦砂數量很大，而且船舶供應吃緊。

鐵礦砂價格自8月中以來已大漲逾30%，此前中國大陸為陷入困境的房地產行業挹注刺激措施。

長度約達300公尺的海岬型散裝船除了能運載鐵礦砂外，也運送包括穀物和鋁土礦在內的大宗商品。

賽提諾克說：「整體而言，強勁需求和大西洋地區的供應吃緊，顯然正推升運價。鐵礦砂的量很大，遠高於季節的正常情況。」

主管 房地產

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