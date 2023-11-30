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想拿日本政府晶片補助 廠商須防堵技術外洩

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電在日本熊本菊陽町投資興建的新廠。 路透
台積電在日本熊本菊陽町投資興建的新廠。 路透

日經亞洲今（30）日報導，日本政府對於申請半導體或其他重要產品相關補助的公司，將要求必須預防公司的技術外洩到其他國家。

日經說，日本經濟產業省周三召開半導體與數位產業會議，會中提出這項確保技術不外流的申請條件規劃。日本政府現正努力直接介入經濟安全的維護，確保關鍵技術留在國境之內。

要申請日本政府晶片產業補助的企業，必須採取被認可的措施，以預防技術外洩給商業夥伴或是外國。做法可以是限縮可以取得重大技術資訊的人員數目，同時也必須要求員工承諾保密。

美國政府的做法則是禁止接受補助的公司到有疑慮的國家擴大生產，例如中國和俄羅斯；或是不准領到補助的公司與有安全疑慮的公司共同研發合作。違反規定的公司必須返還所有的補助款。

經濟產業省周三的會議也明定計畫，要強化日本的電腦基礎建設，諸如超級電腦，以利推動人工智慧（AI）發展。日本政府目標在2027會計年度之前，將日本的電腦運算量能由目前的水準，提高20倍到30倍。

日本經濟 半導體 俄羅斯

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