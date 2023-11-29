美光股價跌近2% 上修財測幅度不如預期且營運支出變高

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）警告說，公司的營運支出高於預期，盤中股價一度重挫逾4%，為兩個月來最大跌幅，但收盤跌幅已收斂。

美光28日表示，在11月30日止的會計年度第1季，經調整後營運支出預估從近9億美元上調至9.9億美元。雖然該公司的營收展望從46億美元上調至47億美元，但投資人原本預期上調幅度會更高。

美光股價收盤下跌1.8%，至每股76.12美元，盤中一度重挫4.6%，為9月28日以來最大跌幅。美光今年迄今股價累計上漲55%，因市場看好記憶體晶片產業將擺脫景氣低迷情勢。

投資人正尋求有關智慧手機、個人電腦（PC）需求改善的跡象，以便美光這類晶片製造商迎接業績復甦。Wolfe Research分析師卡所表示，半導體價格回升已是個有利的訊號，但目前還處在預期情況，尚未成真。

執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）在瑞銀一場活動上對聽眾表示，雖然本季支出大幅高於他原先預期，但預料將在2月結束的一季下滑。本季支出提高的原因是一些研究和開發支出所致。美光依然看好產品價格展望，相信轉虧為盈的時間會早於預期。

梅羅塔說：「這一陣子來我們已說過，我們認為2025年將是產業創紀錄的一年。2024年將是復甦的一年。」

美光預定12月20日公布會計年度第1季的財報。