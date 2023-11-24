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美股早盤／輝達傳延後發表銷陸晶片 股價挫跌近0.8％、那指跌近0.2％

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股24日早盤漲跌互見。路透
美股24日早盤漲跌互見。路透

美股今（24）日適逢感恩節次日，只交易半天，三大指數早盤漲跌互見；輝達把專為中國市場設計的人工智慧（AI）晶片，延後至明年第1季推出，股價早盤應聲跌近0.8%，拖累那斯達克指數跌近0.2%。

道瓊工業指數早盤漲0.1%、標普500指數跌0.02%、費城半導體指數跌0.05%、台積電ADR跌0.2%。

今日也是零售商的年度重頭戲「黑色星期五」，目標百貨、沃爾瑪等零售巨頭已示警，錙銖必較的消費者對支出已更為謹慎，為此零售業者的促銷活動已提早開跑，並拉長折扣時間。

在通膨降溫、聯準會（Fed）升息告終的預期下，美國公債殖利率下探數個月低點。

Nordea公司總體經濟策略師麥德森說，問題在於，若經濟成長在目前的利率水準下仍保持穩健，幾乎等同於貨幣政策沒有約束力，代表Fed沒有什麼降息的理由。他說，股債上漲也刺激了經濟，減少Fed放寬貨幣政策的必要，油價下降也增進了家庭的實質購買力。

指數 Fed

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