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ChatGPT之父回鍋OpenAI 奧特曼、微軟有望入主新董事會

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
奧特曼回鍋OpenAI任職執行長，總裁布羅克曼也將重返，而公司亦重組一個小型董事會，負責任命正式董事會，奧特曼和微軟有望入主。路透
奧特曼回鍋OpenAI任職執行長，總裁布羅克曼也將重返，而公司亦重組一個小型董事會，負責任命正式董事會，奧特曼和微軟有望入主。路透

美國科技媒體The Verge報導，奧特曼回鍋OpenAI任職執行長，總裁布羅克曼（Greg Brockman）也將重返，而公司先成立一個小型董事會，負責任命正式董事會，奧特曼和微軟（Microsoft）有望入主。

一名直接了解談判的消息人士透露，奧特曼回鍋後重新組成的小型董事會只有一個任務，審查和任命最多9人的正式董事會，改革OpenAI的治理狀況，而且微軟要求在擴大後的董事會中占有一席之地，奧特曼本人也有意占一席。

紐約時報報導，OpenAI發出聲明：「公司和奧特曼原則上（in principle）達成重新任職執行長的協議，且重新組成初始董事會，成員包括主席泰勒（Bret Taylor）、桑默斯（Larry Summers）和德安傑羅（Adam D'Angelo）。我們正在研擬細節，感謝各界耐心等待。」德安傑羅是上屆董事會留任成員。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也在社群X轉推奧特曼回鍋消息：「我們看好OpenAI董事會的變革，相信這是通往更穩定、健全且有效的治理層的道路。」

奧特曼 OpenAI 微軟

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