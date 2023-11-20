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考慮加強與母公司鴻海關係 夏普社長吳柏勳曝：鴻海幹部已多次訪問

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
夏普社長吳柏勳表示，將考慮加強與母公司鴻海集團的關係。路透
夏普社長吳柏勳表示，將考慮加強與母公司鴻海集團的關係。路透

夏普（Sharp）社長暨執行長吳柏勳表示，將考慮加強與母公司鴻海集團的關係，並考慮在明年發表新的中期經營計畫。

共同社報導，吳柏勳20日在發給公司員工的訊息中表示，正考慮在2024年發表中期經營計畫，「並正在針對進軍新產業的策略和組織改革等進行討論」，暗示了和母公司鴻海加強關係的可能性。

吳柏勳表示，鴻海幹部已多次訪問夏普，並針對加強合作的可能性交換了意見。

報導指出，吳柏勳在這則訊息中並未透露新的中期經營計畫內容。夏普上回發表的計畫目標，是在2020年3月止的會計年度內，達到總營收3.25兆日圓，但最後並未達成。之後因為新冠疫情爆發等原因，夏普一直並未發表新的經營計畫。

疫情 幹部 夏普 鴻海

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