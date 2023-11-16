微軟發表首款AI晶片 將由台積電代工 採5奈米製程

微軟（Microsoft）周三發表首款自家研發的人工智慧（AI）晶片Maia 100，以及應用於雲端軟體服務的晶片Cobalt。兩款新晶片均為邏輯晶片，將由台積電（2330）代工，採5奈米製程技術。

目前AI晶片市場由輝達（Nvidia）獨霸，有大量AI晶片需求的科技大廠極力尋求可替代的供應來源；微軟自行研發，希望增強ChatGPT等生成式AI產品的效能，同時降低成本。

Cobalt是基於安謀架構的通用型晶片，Maia 100為特定AI加速器，這兩款晶片明年將導入微軟Azure資料中心，支援OpenAI、Copilot等服務。

輝達目前在AI晶片市場的市占高達80%左右，需求強勁，高階產品一顆有時可賣到3萬到4萬美元。日經亞洲指出，用於ChatGPT的晶片被認為大概就需要有1萬顆，這對AI公司是個龐大成本。

其他科技大廠，例如Google、亞馬遜、蘋果也都在自行研發晶片，能夠自己製造AI硬體，效率與競爭力將大為加分。

微軟周三在西雅圖舉行的年度Ignite開發者大會，會中發表新晶片與可以讓客戶為自己設計AI助手的新軟體。負責Azure晶片部門的副總裁Rani Borkar表示，微軟已開始用Bing和Office AI產品測試Maia 100晶片，微軟主要AI合作夥伴、ChatGPT開發商OpenAI，也在進行測試中。

微軟執行長納德拉在會上說：「Maia將率先支持微軟自己的AI應用，然後向合作夥伴和客戶開放。」

彭博資訊指出，微軟的多年投資顯示，晶片對於在AI和雲端運算領域取得優勢至關重要。自研晶片可以讓微軟從硬體中獲得性能和價格優勢，還可以避免微軟過度依賴任何一家供應商。目前業界對輝達AI晶片的爭奪戰，更加凸顯了這個問題。

彭博說，在微軟進軍自研處理器之前，在雲端運算市場上的競爭對手也採取類似策略。亞馬遜在2015年收購了一家晶片製造商，並提供多種雲端端運算與AI晶片服務。Google從2018年開始，也已讓客戶使用其AI加速處理器。