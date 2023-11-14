APEC憂明年成長減速
拜習會登場前夕，亞太經濟合作會議（APEC）表示，美中緊張阻礙貿易，成員國明年的經濟成長將減速，持續低於全球平均值。
路透報導，APEC秘書處政策支援小組12日發布新的預測報告，估計21個成員國的經濟成長率，將從2023年的3.3%，到2024年放緩至2.8%，主要是高利率使美國成長降溫、中國大陸復甦艱困、與美中緊張。
報告估計，APEC整體的國內生產毛額（GDP），2025、2026年的平均增幅為2.9%，低於全球平均值的3.2%，也低於世界其他地區的3.5%~3.6%。
亞太地區主要的下行風險，包括出口限制持續造成通膨、氣候狀況推升稻米和其他農產品價格、肥料供應鏈中斷。馴服通膨可能需要更加緊縮的貨幣政策，但會讓成長進一步趨緩。
APEC成員國間的商品貿易量，2023年受中國成長疲弱的拖累，大致持平；2024年預料會反彈，商品出口成長率有望升至4.3%、商品進口將增加3.5%。但進出口成長預料會在2025年觸頂，達4.4%。
到2026年，地緣政治的分裂，打亂長期的供應鏈關係，將使進出口略為下滑。
APEC秘書處政策支援小組主任栗山說，這些數據表明，經歷了多年的關稅戰和國安出口限制，美中修補分歧極為重要。
他說，以往供應鏈追求最高效率，但國安導向的出口管制，和美中的其他限制措施，提高供應鏈成本。儘管不大可能重回疫情爆發前的貿易模式，但重點在於避免更進一步的分裂。
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