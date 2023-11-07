大摩：特斯拉已享有iPhone時刻 現在缺App Store

摩根士丹利分析師說，特斯拉（Tesla）電動車打入大眾市場，已成功顛覆汽車產業，讓早期投資人成為大富翁。未來特斯拉股價漲勢要持續風馳電掣，要更借助於軟體力量，而不是製造電動車本身。

巴隆周刊（Barron's）報導，摩根士丹利分析師瓊納斯在最新發布的研究報告中指出，摩根士丹利之所以給特斯拉股票「買進」評等，主因是看好特斯拉逐步朝「輕資本投入」模式前進，且重心從汽車生意逐步移開。

換言之，瓊納斯希望特斯拉日後更像蘋果公司（Apple），更不像福特汽車（Ford）。

特斯拉vs.蘋果

蘋果公司創造了麥金塔電腦（Mac）、iPod音樂播放機、iPhone智慧型手機，以及iPad平板電腦。這些硬體裝置都給所屬產業帶來破壞式創新。後來，蘋果又成立app Store，進一步轉向軟體和服務事業。

瓊納斯認為，特斯拉已經擁有硬體，今後需要更多的軟體相關營收。

他寫道：「特斯拉或許已成就了自己的iPhone時刻，但尚未抵達App Store時刻，而那一步攸關能否解鎖高利潤、高估值倍數、高循環性營收。」

自駕軟體是關鍵

瓊納斯指出，對特斯拉而言，最重要的應用程式（app）是駕駛輔助軟體，目前每月收費199美元。這款輔助軟體的目標，是演變成真正的自駕軟體，那將為特斯拉開闢出一個新市場：自駕計程車（robotaxi）。如此一來，願意每月付費199美元的使用者人數也將增多。

一旦創造出真正的自駕車，特斯拉也就能把軟體授權給其他汽車製造商，在傳統組裝生意的框架中創造新的一門供應生意。

瓊納斯是此時華爾街最看好特斯拉前景的分析師，他不僅給特斯拉股票「買進」評等，目標價每股380美元是華爾街最高，形同認為特斯拉股票市值有潛力升上1.2兆美元。他估計特斯拉電動車事業約值2,700億美元，供應、軟體和服務約值7,400億美元。特斯拉另有電池儲能事業，也賣汽車保險。

FactSet的數據顯示，華爾街分析師給特斯拉的目標價平均約242美元，追蹤特斯拉股票的分析師當中僅44%給予「買進」評價。相形之下，標普500成分股獲「買進」評等的比率約為55%。