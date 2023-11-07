快訊

她不喝酒竟罹肝癌還轉移至肺臟 醫推測恐因「長期吃這物」

和日本高校比一比...家長狠批北一女、建中樂隊樂器「太老舊」 北市府回應了

普亭再吞下恥辱...俄羅斯最新軍艦還沒正式服役就被毀 重創照片曝光

大摩：特斯拉已享有iPhone時刻 現在缺App Store

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
摩根士丹利分析師說，特斯拉電動車打入大眾市場，已成功顛覆汽車產業，未來特斯拉股價漲勢要持續風馳電掣，要更借助於軟體力量。圖／路透
摩根士丹利分析師說，特斯拉電動車打入大眾市場，已成功顛覆汽車產業，未來特斯拉股價漲勢要持續風馳電掣，要更借助於軟體力量。圖／路透

摩根士丹利分析師說，特斯拉（Tesla）電動車打入大眾市場，已成功顛覆汽車產業，讓早期投資人成為大富翁。未來特斯拉股價漲勢要持續風馳電掣，要更借助於軟體力量，而不是製造電動車本身。

巴隆周刊（Barron's）報導，摩根士丹利分析師瓊納斯在最新發布的研究報告中指出，摩根士丹利之所以給特斯拉股票「買進」評等，主因是看好特斯拉逐步朝「輕資本投入」模式前進，且重心從汽車生意逐步移開。

換言之，瓊納斯希望特斯拉日後更像蘋果公司（Apple），更不像福特汽車（Ford）。

特斯拉vs.蘋果

蘋果公司創造了麥金塔電腦（Mac）、iPod音樂播放機、iPhone智慧型手機，以及iPad平板電腦。這些硬體裝置都給所屬產業帶來破壞式創新。後來，蘋果又成立app Store，進一步轉向軟體和服務事業。

瓊納斯認為，特斯拉已經擁有硬體，今後需要更多的軟體相關營收。

他寫道：「特斯拉或許已成就了自己的iPhone時刻，但尚未抵達App Store時刻，而那一步攸關能否解鎖高利潤、高估值倍數、高循環性營收。」

自駕軟體是關鍵

瓊納斯指出，對特斯拉而言，最重要的應用程式（app）是駕駛輔助軟體，目前每月收費199美元。這款輔助軟體的目標，是演變成真正的自駕軟體，那將為特斯拉開闢出一個新市場：自駕計程車（robotaxi）。如此一來，願意每月付費199美元的使用者人數也將增多。

一旦創造出真正的自駕車，特斯拉也就能把軟體授權給其他汽車製造商，在傳統組裝生意的框架中創造新的一門供應生意。

瓊納斯是此時華爾街最看好特斯拉前景的分析師，他不僅給特斯拉股票「買進」評等，目標價每股380美元是華爾街最高，形同認為特斯拉股票市值有潛力升上1.2兆美元。他估計特斯拉電動車事業約值2,700億美元，供應、軟體和服務約值7,400億美元。特斯拉另有電池儲能事業，也賣汽車保險。

FactSet的數據顯示，華爾街分析師給特斯拉的目標價平均約242美元，追蹤特斯拉股票的分析師當中僅44%給予「買進」評價。相形之下，標普500成分股獲「買進」評等的比率約為55%。

特斯拉 摩根 電動車 投資人

延伸閱讀

馬斯克將在德國打造2.6萬美元平價特斯拉 搶攻大眾市場

彭博：特斯拉計劃提高中國大陸更多Model Y車款售價

特斯拉德國廠勞工加薪4% 還發獎金抗通膨 就怕工會來亂

180萬內擁有特斯拉休旅！全新「Model Y後輪驅動」強勢登台

相關新聞

大摩：特斯拉已享有iPhone時刻 現在缺App Store

摩根士丹利分析師說，特斯拉（Tesla）電動車打入大眾市場，已成功顛覆汽車產業，讓早期投資人成為大富翁。未來特斯拉股價漲...

英特爾CEO基辛格為何「冒險來台」？解析他背後盤算

英特爾創新日今天（7日）在台北盛大登場，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）再度成為全場目光。雖然此行他為AI PC時代來臨揭開序幕，也藉此宣示英特爾仍主導未來AI PC發展，英特爾面對Windows On Arm陣營捲土重來並不畏懼，也不擔心會撼動其主導地位，但從美中貿易磨擦以來，一再對外釋放「台灣是全球地緣政治最危險地方」，卻在兩年內五度訪台，讓人摸不清他為何「表裡不一」。 只要分析英特爾營收結構及英特爾想在全球半導體供應鏈重組扮演的角色，就可以清楚基辛格的思維。

德國准了！博世、英飛凌和恩智浦可投資台積電晶片廠

路透報導，德國反壟斷機關7日發布聲明表示，已批准博世（Bosch）、英飛凌和恩智浦，投資台積電位於德國德勒斯登的新半導體...

極端天候來襲 世界各地機場被迫重新設計

隨著氣候變遷正增添機場營運的複雜度，世界各地的機場正在搬移敏感設備到屋頂，以保護這些設備免於洪水威脅，並強化飛機跑道以因應極端的氣溫變化、以及加快空調的運轉速度。

通膨飆漲讓Z世代留下心理創傷

通膨飆升可能為Z世代留下長久的心理創傷。專家指出，英國年輕人通膨預期升高，對正試圖降低勞工爭取加薪意願、以達成2%通膨目標的決策官員，是個難題…

公債市場一片慘淡 巨災債券一枝獨秀

全球債市遭遇利率攀升、赤字惡化和鷹派央行的三重夾擊之際，巨災債券（簡稱Cat Bond）市場卻蓬勃發展，為債權人帶來高達雙位數的報酬率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。