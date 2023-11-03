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Fed連2凍 市場解讀升息到頂

聯合報／ 編譯任中原葉亭均／綜合報導

美國聯準會（Ｆｅｄ）在美東時間一日下午（台北時間二日凌晨）決議，連續第二次暫停升息，維持聯邦資金利率目標區間在百分之五點二五至百分之五點五，且因經濟活動「強勁」擴張，就業「溫和」成長，保留進一步緊縮的可能性。不過，聯準會主席鮑爾在會後記者會上的表態，市場解讀這是他首度暗示升息已完成，帶動股、債市雙雙大漲、美元下挫。

聯準會貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）的決策聲明措辭，與上次相比只有輕微變化，強調經濟擴張速度由「堅實」變為「強勁」，就業成長從「減緩」變成「溫和成長」，而且不只「信用」情勢變緊，連「金融」情勢也更緊。

鮑爾在記者會一開始就表示，美國經濟活動擴張「速度強勁，且遠超出我們的預估」，包括勞動市場及消費支出的數據熱絡，使得第三季經濟成長快於預估，可能會使聯準會為達成百分之二通膨的目標，仍有一些工作要做。

鮑爾表示，「我們正在問的問題是，還應該繼續升息嗎？」一些訊號顯示之前的升息行動正在對經濟發揮效應，因此聯準會對未來的決策更能「審慎前進」。此外，針對官員預估年底會再升息一碼的九月點狀圖，鮑爾說，這份點狀圖的精確度已降低，暗示官員對十二月升息一碼的支持度減退。

聯準會九月會議以來，長期公債殖利率急升，兩度衝破百分之五。鮑爾指出，公債市場的動盪不會影響聯準會持續縮表的策略。他也說，決策官員尚未考慮到降息，「目前委員會完全沒有討論到降息議題」。

貝萊德集團投資策略主管喬杜理表示，「基於經濟成長與通膨數據偏高，鮑爾應該更偏向鷹派，但他並未如此，反而更加平衡」。

有「新債券天王」之稱的雙線資本公司（Doubleline）創辦人岡雷克指出，經濟已出現一些放緩跡象，包括失業率已呈上升之勢，還有初期的企業裁員潮，且兩年和十年期公債殖利率利差倒掛一年多，最近又開始趨於陡峭，是經濟衰退訊號。他指出，隨著明年前幾個月經濟陷入衰退，利率會降下來，聯準會本月按兵不動，也為自身在經濟陷入衰退時，「打開（行動）的大門」。

經濟衰退 聯準會 鮑爾

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