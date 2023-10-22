美債市賣壓 燒到公司債

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

隨著美國公債殖利率攀抵至少16年高點，與殖利率呈反向走勢的債券價格重挫，債市的賣壓已從公債蔓延至企業信貸的各個角落，公司債市場出現轉趨疲弱的初步跡象。

彭博資訊報導，投資等級公司債的殖利率已衝上2009年來最高，風險溢價（即與公債的殖利率利差）升至6月以來的最高水準。垃圾債殖利率也登上一年高點。一些公司發售債券時，遭遇更多挑戰。液化天然氣（LNG）供應商Venture Global LNG 19日必須提供比初步預期更高的利率，才得以借到40億美元。

資產抵押貸款證券（ABS）有資產擔保，期限又較短，往往被認為風險相對較低，即便在此一市場，墨西哥速食連鎖店Qdoba餐廳發行的ABS，規模也從原先規劃的3.25億美元，降至3.05億美元。

而在貸款市場上，設施管理與房地產服務公司BGIS從聯貸案撤走該公司的9.16億美元貸款案，為8月來首筆遭擱置的交易。

本波公債賣壓起於美國零售銷售強於預期，引發聯準會繼續緊縮的憂慮，促使10年期公債殖利率19日升至近5%，20日則略為回檔。

儘管如此，投資等級公司債的殖利率衝上2009年來最高，替能夠承受波動的投資人創造出機會。MFS投資管理的首席策略師安班瓦說：「對長期投資人來說，固定收益的進入等級非常有吸引力。投資等級債的利差還沒到尖叫買進的程度，但殖利率（之高）是一生一次的良機。」

縱使債市波動不斷，企業仍需在利率更高的市場進行再融資。據高盛策略師，未來18到36個月到期的垃圾債數量，為2007年來之最。Loop Capital資產管理執行董事金博爾說，公司債過去十多年來，幾乎無須與公債或抵押貸款擔保證券（MBS）競爭，但此種情況出現劇烈迅速的轉變，現在這三個市場的收益率相互競爭。其他在槓桿貸款市場中的發債公司也必須讓貸款條件變得「更甜」，才有辦法借到錢。

不過，殖利率上揚，對發債企業也許不是好消息。富國銀行、高盛集團、摩根大通等上周發售的部分債券，20日為止的交易價格範圍超出定價，顯示本周的發債者可能必須做出更大讓步。

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