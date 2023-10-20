Fed觀察家：鮑爾談話 似乎在無意間默許美債殖利率續漲
在美國10年期公債殖利率逼近5%之際，一名聯準會（Fed）觀察家認為，Fed主席鮑爾的談話似乎為美國長債殖利率繼續上漲開了綠燈，可能在無意間慫恿市場交易員繼續推升美債殖利率。
鮑爾19日在紐約經濟俱樂部發表談話時表示，美國長期公債殖利率上漲，可能意味著Fed升息的必要性降低，決策官員將讓殖利率上漲的效應發酵並關注。
他認為，美國長債殖利率上揚的背後原因，似乎並非通膨升高或Fed會進一步升息的預期，而是期間溢價（term premium）擴大，他也提供好幾個解釋，包括經濟強韌使市場預期利率會維持糕點更久、對政府預算赤字提高的憂慮、Fed的量化緊縮（QT）計畫等。
鮑爾也提到，觀察家已指出股債的相關性改變，美國政府加強舉債的更多供應震撼，降低了固定收益資產作為股市避險標的的吸引力，「所以所有這些都是可能的構想」。
Evercore ISI全球政策與央行策略團隊主管古哈認為，鮑爾的談話並未透露要反制殖利率上漲的迫切性，「我們認為鮑爾不是故意要對（美債）殖利率進一步上漲開綠燈，但我們擔心（Fed）看多成長、不管殖利率的說法，可能牽動市場闡釋（鮑爾）談話的方式」。
鮑爾駁斥的其中一個可能解釋，為明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里所提出的想法。卡斯哈里認為，若最近美國10年期公債殖利率走勢是在反映對貨幣政策預期的變動，「那麼我們可能真的需要遵循他們的預期，以維持住那些殖利率」。
鮑爾指出，美債殖利率上漲，似乎並非市場預期Fed會進一步緊縮貨幣政策，「對於我們會做更多的預期，似乎不是主流預期」。
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