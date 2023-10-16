股東喊話馬斯克…快打廣告

電動車廠特斯拉（Tesla）很少花錢打廣告，但隨著降價行動和銷售成長放緩，已有投資人呼籲執行長馬斯克應開始花錢打廣告，減少依賴降價策略。

CNBC報導，特斯拉股東暨忠實支持者布萊克認為，特斯拉降價銷售以保持高成長，卻使銷售額蒙受損失，近來特斯拉降價正導致每年銷售額減少20億美元。他堅決認為馬斯克應開始花錢在大型媒體宣傳活動，宣傳壓低電動車成本、及定期空中韌體升級（OTA）等安全功能，揚棄長期反對打廣告的立場。

相較下，通用汽車（GM）、福特（Ford）和其他車廠每年共花超過200億美元於媒體宣傳活動。

追蹤特斯拉的X平台帳號TroyTeslike所做的網路調查顯示，8,000多名受訪者中，半數認為特斯拉應開始打廣告，比率高於進一步降價、以及在Model S和X高檔車款增添新科技等選項的回應者比率。

馬斯克在去年特斯拉股東會承諾將推動少量廣告，以觀察效果。但股東的期望可能已落空。Wedbush證券分析師艾夫斯預估，特斯拉過去一年的降價導致營收減少遠不只20億美元。