陸客訪韓 愈來愈多

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

中國大陸時隔六年多，在今年8月解除南韓團體旅遊的禁令，愈來愈多的陸客赴南韓旅行，但數據顯示，比起新冠疫情前，現在更多中國大陸年輕遊客選擇自由行、而非跟團。

韓國經濟日報報導，韓國觀光公社13日表示，8月訪韓的陸客比7月多15.5%，達25萬9,659人次，是1月的10.4倍，而且因為中國大陸十一長假，9月的訪韓陸客人數進一步增加。

相較於新冠疫情爆發前，更多陸客選擇自由行、而非跟團，並且減少在免稅商店的購物花費，增加在南韓便利商店透過數位支付購物。

團客主要搭船出遊，仁川港務局的數據顯示，四艘往返中國大陸與仁川的客船在8月12日復航後，截至9月25日，平均載客率不到20%。相較下，往返中國大陸和南韓的飛機航班8月載客數已達93萬1,272人次，達2016年8月的45%。南韓在2016年部署薩德反飛彈系統，引發北京祭出團客禁令。

觀光業人士表示，愈來愈多中國大陸年輕人到南韓旅行。BGF零售公司的便利商店事業CU，9月跨境支付交易比2019年同期激增70.7%。大陸的支付寶、微信支付、銀聯在相關交易占比92%。

南韓 陸客

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