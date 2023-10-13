韓媒：全球需求下滑 三星8吋晶圓廠明年運轉率可能只剩50%

南韓媒體報導，由於全球半導體需求下滑，南韓三星電子的8吋晶圓廠明年運轉率預料將砍半，降到50%。

BusinessKorea報導，研究機構TrendForce在12日發布報告指出，三星電子的8吋晶圓廠運轉率今年下半年已出現疲軟跡象，明年料將下滑至約50%。

三星位在京畿道器興區的晶圓廠，每月最高可生產逾20萬片8吋晶圓，主要生產驅動積體電路（IC）、CMOS影像感測器，以及智慧手機電源管理晶片。但隨著三星晶圓代工的客戶因全球升息和通膨而砍單，這座工廠近來產量已大幅下滑。

TrendForce分析，三星電子的中國大陸影像感測器客戶，因擔心美國的半導體制裁，已將訂單轉給國內代工廠，對三星電子工廠的運轉率帶來負面影響。

在新冠疫情期間，8吋晶圓代工市場經歷了空前的需求上漲和嚴重短缺。但近來市況已急速轉衰，各家工廠的平均運轉率降到50%~60%。報導指出，德國英飛凌（Infineon）等系統半導體商因為庫存管理問題，已對聯電、世界先進等台廠砍單。

另一方面，為避開美國限制，中國大陸當地的晶片設計商正將其半導體製造委託給國內的代工廠，提高了這些廠商的運轉率。中國大陸代工廠華虹半導體明年的工廠運轉率預料將達到80%~90%。