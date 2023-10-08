好市多品牌服飾 力壓名牌

好市多量販店賣的商品琳瑯滿目，成衣只是其一，但自有品牌「科克蘭」的服飾吸引大批愛用者，因為據說物美價廉、體面又實穿，能以同樣價錢取得最高價值，也因此年營收不可小覷，規模將近百億美元，早已勝過香奈兒、凱文克萊和雷夫羅倫等名牌的服飾事業。

華爾街日報之前的一系列男性服飾報導引來熱烈迴響，許多讀者對報導凸顯的男裝品牌「價格太貴」嗤之以鼻，反而力讚好市多科克蘭服飾設計「夠好」、價格實惠。多位粉絲宣稱，好市多退貨政策寬鬆，而且在選購日用品時順便能更新衣櫥內容，十分便利。

最獲推崇的是，科克蘭服飾提供「終極價值」，在通膨壓縮生活費預算之際尤其可貴。鐵粉宣稱，14美元科克蘭牛仔褲和25美元襯衫穿上身，不僅有質感、不覺得是便宜貨，而且這種價位簡直輾壓其他品牌的標價。

華爾街日報記者華特斯親身體驗，付了60美元會員年費，買了襯衫、T恤等總共才花48.5美元。而且，這些衣物織得牢固，觸感良好，也很漂亮，令他驚艷。

好市多成衣事業涵蓋男裝、女裝和童裝，除自有品牌科克蘭成衣，也賣第三方平價品牌服飾。根據GlobalData的資料，好市多服飾部門2022年全球營收總計91億美元，只占集團總營收一小部分，但仍高於香奈兒、凱文克萊的服飾營收。