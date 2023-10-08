好市多品牌服飾 力壓名牌

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

好市多量販店賣的商品琳瑯滿目，成衣只是其一，但自有品牌「科克蘭」的服飾吸引大批愛用者，因為據說物美價廉、體面又實穿，能以同樣價錢取得最高價值，也因此年營收不可小覷，規模將近百億美元，早已勝過香奈兒、凱文克萊和雷夫羅倫等名牌的服飾事業。

華爾街日報之前的一系列男性服飾報導引來熱烈迴響，許多讀者對報導凸顯的男裝品牌「價格太貴」嗤之以鼻，反而力讚好市多科克蘭服飾設計「夠好」、價格實惠。多位粉絲宣稱，好市多退貨政策寬鬆，而且在選購日用品時順便能更新衣櫥內容，十分便利。

最獲推崇的是，科克蘭服飾提供「終極價值」，在通膨壓縮生活費預算之際尤其可貴。鐵粉宣稱，14美元科克蘭牛仔褲和25美元襯衫穿上身，不僅有質感、不覺得是便宜貨，而且這種價位簡直輾壓其他品牌的標價。

華爾街日報記者華特斯親身體驗，付了60美元會員年費，買了襯衫、T恤等總共才花48.5美元。而且，這些衣物織得牢固，觸感良好，也很漂亮，令他驚艷。

好市多成衣事業涵蓋男裝、女裝和童裝，除自有品牌科克蘭成衣，也賣第三方平價品牌服飾。根據GlobalData的資料，好市多服飾部門2022年全球營收總計91億美元，只占集團總營收一小部分，但仍高於香奈兒、凱文克萊的服飾營收。

好市多 營收 華爾街

延伸閱讀

巨城沒開…新竹人竟塞爆好市多 停車場全滿回堵近1公里

敲碗台灣開賣！ 好市多1:1實體版「瑪利歐賽車」引會員暴動了 還原完美甩尾不是夢

「太倒胃口」 高雄消費者投訴中秋烤肉買到好市多發臭肉

好市多買水果禮盒竟「腐爛發黑」 內行人曝1服務：可完美避免

相關新聞

以巴衝突 布蘭特原油漲到87美元

以色列與巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）交戰已影響能源生產，以色列以安全疑慮為由下令關閉雪佛龍公司經營的一座主要天然...

美股財報季開跑 年終指標

美股上周五（6日）以大漲結束緊張拉鋸的一周，美國就業報告意外強健，投資人卻出奇淡定；科技股受台積電營收優於預期鼓舞。美股...

中東動盪 衝擊科技生技業

以色列與巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯（Hamas）開戰，增添全球地緣政治衝突，不只讓在以色列經營研發中心的跨國科技公司如坐針氈...

亞馬遜發射衛星 太空競賽熱

亞馬遜（Amazon）6日將Kuiper網路計畫的兩顆原型衛星發射到太空，是該公司將數千顆供應全球網路服務的衛星部署到地...

美鬆綁晶片禁令 韓廠及時雨

南韓總統辦公室表示，美國已通知南韓，無限期豁免三星電子和SK海力士在中國大陸的晶片製造廠使用美國設備以生產晶片。這項最新...

歐美耶誕購物季 壓力減輕

英國金融時報（FT）報導，策緯諮詢公司（Trivium China）分析師裴西霞（Even Pay）指出，對歐洲和北美的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。