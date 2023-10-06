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小摩的克蘭諾維奇準備應對美股暴跌20% 教明哲保身法

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通首席市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）。彭博資訊
摩根大通首席市場策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）。彭博資訊

財經媒體Institutional Investor評為最佳股票策略師、摩根大通的克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）正為標普500指數可能暴跌20%的拋售潮做準備。

他認為高利率給美股創造出一個臨界點，目前關鍵的明哲保身策略是將現金放在回報率5.5%的貨幣市場和短期公債。

他周四上財經網站CNBC的Fast Money節目說：「我不確定如果利率維持在這個水準，我們要如何避免經濟衰退。」

標普500指數周四收低在4258.19點，周線恐苦吞連五黑。過去一個月，該指數下跌超過5%。

克蘭諾維奇認為市場疲軟並非頽勢已不可避免的強烈訊號，很多事取決於未來幾個月的經濟報告，所以短期的反彈仍有可能。他說：「我們不一定會預測立即大幅回調，股市可能再漲5%、6%、7%嗎？當然。但也可能跌，跌幅可能是20%。」

他警告，「美股七雄」（Magnificent Seven）（蘋果、亞馬遜、Meta、Alphabet、輝達、特斯拉和微軟）因出現歷史性漲幅而成為最可能暴跌的個股，「如果經濟衰退，七雄會趕上其他產業」。他指的是消費必需品和公用事業在內的受挫行業。

此外，由於經濟環境，他認為消費者將現金短絀嚴重。他說：「就業市場依然強勁，但若觀察信用卡和車貸拖欠情形，會看到消費者壓力顯現。我們維持負面看法。」

克蘭諾維奇今年來一直堅守標普500指數年底目標在4,200點不變。

經濟衰退 指數 標普 美股

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