為吸引賓客注意！阿公突在婚禮開槍 「不慎射中12歲孫子」
美國內布拉斯加州一名62歲男子日前在主持婚禮時，為了吸引現場約200名賓客的注意，計畫對空鳴槍，未料子彈卻意外擊中也在現場的12歲孫子，所幸未造成嚴重傷勢，事後也向警方自首。
紐約郵報報導，事件發生在9月30日下午5時許，當時62歲男子加德納（Michael Gardner）負責主持親友婚禮，不過由於新人忘記帶結婚戒指，因此婚禮開始時間延後，與會的賓客也四散在會場周圍。
隨著各項準備工作陸續到位，加德納希望能將賓客們的注意力重新招回，便掏出一把左輪手槍想對空鳴槍，未料舉起槍時意外走火，恰巧擊中當天也在現場的12歲孫子。
男孩傷勢沒有生命危險，但需要住院治療，儘管加德納無意傷害孫子，但是他仍被控虐待兒童，於2日向警方自首。
當地警方表示，「我們不認為麥可有意傷害他的孫子，但這種行為並不明智」。詳細了解案情發現，在麥可開槍前，現場賓客相當分散，所以麥可才對空鳴槍吸引大眾注意。
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