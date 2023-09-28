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蘋果 iPhone 15 Pro變暖暖包？彭博說可能發生在這時候

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
拿iPhone 15 Pro燙手嗎？有用戶認為加購保護殼問題就解決了。美聯社
拿iPhone 15 Pro燙手嗎？有用戶認為加購保護殼問題就解決了。美聯社

率先拿到iPhone 15 Pro和Pro Max的用戶抱怨，手機在使用或充電時會過熱。彭博懷疑是手機設定時讓用戶有此感覺，也可能是特定App在背景執行時而有的狀況。

蘋果線上論壇和Reddit、X在內的社交媒體網路上，很多人吐槽這狀況。用戶抱怨，在玩遊戲、打電話或FaceTime視訊聊天時，手機的背面或側面會變熱。有些用戶也發現，在充電時這狀況尤其明顯。

蘋果技術支援人員接到這類問題時，就請用戶參考一篇如何處理感覺iPhone太熱或太冷的舊文 。這則說明解釋，使用太多app、充電或頭一次設定時，可能會出現過熱現象。

彭博以追蹤蘋果動態而知名的記者葛曼（Mark Gurman）指出，手機變暖並非不尋常的現象，尤其是新一代產品採用更強的處理器，這次問題在於，變熱的狀況是否一直存在，並超出消費者認為可接受的範圍。

iPhone 15 Pro和 Pro Max採用由台積電生產的A17新晶片，讓玩遊戲的表現提升不少，卻也可能是手機變熱的成因。此外，最新iPhone外殼這次改用鈦金屬。

葛曼（Mark Gurman）認為，可能是iPhone設定過程導致或加劇過熱的問題。當用戶拿到新手機，重新從iCloud下載所有的App、資料、照片，需要花很長時間，也需要處理器密集處理。他引述有些用戶的看法，認為問題也可能是由於某些App像Instagram或Uber在背景執行時所造成的。

彭博觀察到，過熱並非普遍發生的狀況。也有iPhone 15 Pro的用戶說他們沒有遇到這個問題，或者說熱度和之前的機型相當。對一些用戶來說，把iPhone裝在保護殼中至少能夠防止iPhone燙手。

台積電 下載

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