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俄油靠黑艦隊海運照樣外銷 不甩G7的60美元價格上限

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
俄羅斯成功躲避西方設定的每桶60美元價格上限制裁措施，以更接近國際油價的價格外銷石油。路透
俄羅斯成功躲避西方設定的每桶60美元價格上限制裁措施，以更接近國際油價的價格外銷石油。路透

俄羅斯成功躲過七大工業國（G7）對其大部分石油出口的制裁措施，在國際原油價格邁向每桶100美元之際，俄油貿易流向的轉變將提升克里姆林宮的收入。

根據英國金融時報對航運與保險紀錄的分析，在8月，俄羅斯所有經海運輸出的原油中，約四分之三沒有經西方業者承保。西方業者不予承保，是要執行G7對俄羅斯實施油價每桶60美元上限的制裁措施。

根據海運數據分析業者Kpler和保險公司的數據，上述75%俄油未經西方承保的數據，高於今春的50%比率。這代表俄羅斯更適應於規避油價上限措施，能夠以更接近國際市場售價的價格出售更多石油。

基輔經濟學院估計，油價自7月以來穩定上漲，加上俄羅斯成功縮減俄油的折扣幅度，代表俄國今年石油收入可能比原先應有的水準高出至少150億美元。

此一發展對於西方要限制俄羅斯石油收入、以制裁俄國全面入侵烏克蘭的努力形成了雙重打擊。

俄羅斯售油價格不但比受限價格高出許多，還增加做為賣方的獨立性，此時正逢油價大漲，上周布蘭特油價突破每桶95美元，為13個月來首見。

雖然俄羅斯石油業仍面臨多項重大挑戰，包括傳出國內精煉燃料市場短缺、整體出口量下滑，但數據仍顯示有更多石油收入將流入俄羅斯的戰爭資金庫。

基輔經濟學院經濟學家希爾根斯托克說：「由於俄羅斯運出原油方式改變，未來可能更難以有意義地執行價格上限。」

俄羅斯上周禁止柴油和其他燃料出口，引發外界擔憂俄羅斯總統普亭試圖破壞油市，一如他去年破壞天然氣市場，引發能源危機。

G7對俄油設定的每桶60美元上限措施在去年12月上路，一度導致俄油售價比國際油價低了每桶40美元。當時俄羅斯必須提供大幅折扣，因為急著把原本要賣給歐洲的數百萬桶原油改繞道賣給在亞洲的新客戶，那時，俄羅斯仍大幅仰賴西方的運輸服務

但稍後，俄羅斯已建立所謂油輪「黑艦隊」（dark fleet），在沒有西方承保或提供其他服務的情況下進行運作。隨著全球油市吃緊，俄羅斯能夠以更高價格賣油，主要出口等級的烏拉爾級原油自7月來平均價格已高於每桶60美元。

俄羅斯 油價

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