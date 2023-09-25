Q4降息央行會比升息多

由於諸多證據顯示全球經濟活動正在減緩，因此經濟學者、金融市場及多數央行都已認為沒必要進一步升息，利率應維持在目前水準一段時間，顯示全球升息循環已告終，在全球30大央行中，第4季降息者將多於升息者，為2020年底以來首見。

英國金融時報（FT）報導，美、日、英等國央行上周都決議維持利率不變，官員都強調要繃緊神經，而非進一步緊縮，因為多數西方國家通膨持續下降。

美歐本周發布的核心通膨數據都可能趨緩，有望讓美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）暫時鬆口氣。美國8月核心個人消費支出（PCE）年升率預料將降至3.9%，為近兩年來首度低於4%，歐元區9月核心消費者物價指數（CPI）年升率也預估將降到4.8%，為12個月最低點。同時，本周發布的9月採購經理人指數（PMI）將顯示經濟活動減弱。

凱投宏觀首席全球經濟學者麥克奇昂說，「我們已到達全球貨幣政策循環的里程碑。全球貨幣緊縮循環已結束」。凱投宏觀預測，全球30大央行中，第4季降息者將多於升息，是2020年底以來首見。

花旗集團首席經濟學者席茲表示，全球經濟正接近轉向低成長、低通膨的「轉捩點」，「我們正看到新典範的證據，特徵是通膨減緩、成長減速」。