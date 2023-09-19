彭博：蘋果Q4營收可望翻紅

彭博資訊報導，蘋果公司今年最後一季的營收可望回升，扭轉連續三季年比下滑的頹勢，只不過，今年年終購物季銷況好轉並不是因為蘋果推出非買不可的新產品，而是因為供應鏈狀況較去年好轉。

彭博記者葛曼在「Power On」報導，只要iPhone生產商不像去年秋季一樣遭遇供貨中斷，或在中國大陸遇到嚴重的銷售狀況，第4季營收應可輕鬆超越去年同期的1,172億美元。

另外，天風國際證券分析師郭明錤在社群網站X指出，iPhone 15 Pro Max需求如先前所料優於去年的iPhone 14 Pro Max。此外，iPhone 15 Pro Max的等待時間明顯比其他款式久，「不全然是因為需求強勁造成」，而是「因量產時程較晚故出貨量較少，且目前生產問題較其他機型顯著嚴重」。

葛曼認為，明年才是真正的重頭戲。首先是Vision Pro頭戴式裝置，雖然在短期內不會帶來太多營收，但這款產品有助於吸引消費者來到蘋果零售店。

此外，明年就是Apple Watch問世十周年，屆時「 X系列」將有重大改款，預料明年或2025年會推出新的健康功能，如血壓監測。

另外，富士康印度代表李嘉恩在全球知名職場社交平台領英發文向印度總理莫迪祝賀73歲生日，表示目標是明年此時「將在印度的僱用、外人直接投資（FDI）和業務規模再增加一倍」。

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