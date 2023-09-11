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油價上看100美元 影響Fed升息動向

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布將維持減產政策到年底，帶動布蘭特油價衝破每桶九十美元關卡，油市專家普遍預期油價將衝到一百美元，高盛集團更預測明年可能最高漲到每桶一○七美元；經濟學家表示，油價已經漲到使聯準會必須因應的水準。

聯準會將於九月十九、廿日舉行FOMC會議，市場預期這次會議利率將按兵不動，保留年底前升息一碼的空間，但隨著油價上漲，是否影響聯準會的利率決策引發市場關注。

經濟學家指出，美國經濟堅韌，加上油價上漲，可能迫使聯準會進一步升息。如果美國設法避免衰退，且中國大陸決定推出大規模的刺激經濟措施，油價可能更加看漲，並突破一百美元心理關卡。

哥倫比亞大學全球能源政策專家魯赫爾表示，「油價已經漲到足以影響美國整體通膨的水準，這不僅非拜登政府所樂見，且聯準會也可能必須有所因應」。

沙、俄兩國從七月起日產量減少一三○萬桶，已使國際油價上漲約百分之廿。同期間美國紐約柴油價格則上漲三分之一。

瑞斯塔德能源顧問公司預估，減產行動將使今年第四季全球石油每日供給短缺約二七○萬桶。沙、俄減產使油價展望劇變，今年第四季供給將與夏季同樣吃緊，全球油價將因而走高。

品浩集團主管謝爾勞表示，「原油緊俏似乎相當合理，而且的確存在，這確定將使油市走強」。歐亞集團能源氣候與資源主管阿卡狄利說，沙國對目前的油市及油價管理相當滿意，今年不大可能放鬆。

油價的另一項利多，則是美國戰略原油庫存量已經降到危險的程度，使美國政府很難再利用庫存量來穩定油價。再者，由於美國持續對委內瑞拉及伊朗等國實施石油制裁，使全球石油供給格局不會有大變化。

油價不致大漲的最大希望，可能要靠中國大陸減少進口；但最近數據顯示，大陸並未減緩石油進口速度，油品最終需求及煉油廠開工率都增強。

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