全球海運糾紛案件激增

全球航運業去年的法律爭議激增至少七年來最高水準，主因為業者獲利減少，以及俄烏戰爭干擾貿易，使航商與客戶間糾紛不斷。

英國金融時報（FT）報導，夏禮文律師事務所（HFW）的數據顯示，去年航商與客戶間因為貨運糾紛，在倫敦與新加坡發生的法庭外仲裁案件約達2,000件，比2021年增加12%，

海商律師指出，由於多國對俄羅斯實施制裁，加上船隻在黑海水域的危險升高，以及經濟疲軟使業者的獲利壓力沈重，導致航商與貨主的關係緊張。

HFW律師芮特表示，「摩擦可能比以往更多」。俄烏戰爭是「一大震撼」，引發「更多情緒化」的爭議，也使船東設法拒絕駛近烏克蘭水域。律師業認為，今年的爭議案件難以減少。

商業糾紛增加，凸顯出航運業營運益發艱難。全球消費支出減少，也打擊貨櫃輪業者的營運展望。

律師指出，2021年航商獲利豐厚，因此不願因為交貨速度與績效，而與客戶發生法律糾紛。但現在航商獲利減少，因此傾向與客戶較勁，而且制裁措施可能對運貨合約造成更多「摩擦」爭議。

然而，律師表示，目前的案件數仍無法與2008年金融海嘯之後的情況相比，當時航運業景氣急劇下墜。