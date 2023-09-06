日本豐田汽車工廠8月底停擺「肇因出爐」：疑磁碟容量不足

日本豐田汽車8月底發生造成全境工廠停擺的系統故障，經過調查，是8月27日進行定期系統維護時的磁碟容量不足發生錯誤，加上使用相同系統的備用機器也發生同樣問題導致。

日本時事通信社、共同社報導，豐田汽車今天再度強調這次系統故障並非受到網路攻擊，未來會修正定期系統維護流程等，防止類似事件再度發生。

豐田汽車位於日本境內14座工廠8月29日因系統不明原因故障全數停擺，後來使用替代系統因應於隔天重啟部分工廠。故障的系統是管理向供應商下訂零件等的「生產指示系統」。

豐田汽車今天表示，8月27日進行定期系統維護期間，在刪除及整理資料庫中的資料時，用來作業的磁碟容量不足，導致系統出現錯誤並停擺。

由於備用機器使用相同系統也出現同樣故障，導致無法下訂零件，造成8月29日豐田在日本境內工廠全數停擺。這起事件預估影響約1萬4000輛汽車生產，豐田汽車計畫增加工作日產量來因應。