影/尷尬了！西點軍校直播開封百年時光膠囊 驚見200年歷史的......
英國廣播公司報導，美國西點軍校（West Point）數月前進行銅像拆除工程，意外發掘一個1820年代的時光膠囊，本月28日校方興師動眾舉辦開封儀式，更同步YouTube平台直播完整過程，沒想到打開一看空空如也，僅見若干泥土塊，現場空氣頓時凝結。
今年5月，校方拆除獨立戰爭英雄科修斯科（Thaddeus Kosciuszko）銅像時，在大理石基座下發現一個時光膠囊，推測是1829年豎立紀念像時放進去的。
由於時光膠囊為鉛製盒子，X光線無法穿透，僅顯示內有「異常」，加之查無相關歷史依據，更引發外界興趣和揣測。不少校生在預錄影片中提出猜測，懷疑近200年歷史的時光膠囊存放著美國國旗、軍靴或軍戒。
開封儀式當天，校方高層排排坐，師生齊聚一堂，等待「揭開西點軍校的歷史」。
當時台上正中央擺著時光膠囊，左右兩名校職員鄭重其事戴著白色口罩和紫色塑膠手套，當他們完全撬開上蓋時，全場屏氣凝神，鏡頭拉近一照—空空如也，僅見數塊乾巴巴的泥土，全場陷入沉默。
儘管如此，還是有人抱持希望，認為前人不會毫無意義徒留一盒空氣，因此將詳細檢查泥塊，確認是否有特殊內容物。
儀式最後，主持人詢問與會者是否有任何問題時，現場鴉雀無聲。
https://www.youtube.com/watch?v=VNJRWKCtKqo
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