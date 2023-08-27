科技股終結連三周跌勢
美股三大指數上周五（25日）全面上漲，科技股止住連三周頹勢，但已難挽8月逾5%跌勢。面臨向來震盪的9月，勢必繼續考驗美股今年來漲勢。
聯準會（Fed）主席鮑爾表示對於是否再度升息將「謹慎行事」，他強調，美國經濟成長強勁而持久，可能需要更高的利率來使通膨繼續下降。
鮑爾談話過後，美股徘徊於漲跌之間，尾盤轉而收高。標普500和道瓊工業指數各漲0.7%，那斯達克指數收漲0.9%。
一周下來，標普500和那斯達克各漲0.8%和2.3%，終結連三周頹勢，道瓊周線跌0.5%。
上周發布亮麗財測的輝達（NVIDIA）上周五回落2.4%，一周仍保有6.3%漲勢。費城半導體指數和台積電ADR周五各漲0.4%和0.6%，周線各漲1%和2.2%。
美股接下來面對向來震盪的9月，市場顯然也找不到更重大的激勵因素。
據CFRA統計，1945年以來，標普500指數9月平均下跌0.7%，是各月表現最差的。本周五美國將公布非農就業報告。
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