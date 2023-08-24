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下猛藥抗通膨！土耳其央行一口氣升息30碼 里拉大漲逾3%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
土耳其央行24日決議升息30碼，幅度遠比預期高，基準利率衝上25%，接近20年高點，激勵里拉大幅升值。路透
土耳其央行24日決議升息30碼，幅度遠比預期高，基準利率衝上25%，接近20年高點，激勵里拉大幅升值。路透

土耳其央行24日決議升息30碼，幅度遠比預期大，顯示新一批決策官員想用較激進的手段對抗當地接近50%的通膨率。里拉應聲大幅升值逾3%。

在今年剛上任的央行總裁艾爾康帶領下，土耳其貨幣政策委員會（MPC）將利率從17.5%調高至25%，是將近20年最高水準。彭博訪調多數經濟學家原本預期會升到20%。

MPC說，決定要持續貨幣緊縮過程，以建立讓通膨盡快減緩的路徑、錨定通膨預期、以及控制物價惡化的狀況。

土國貨幣里拉兌美元匯價應聲翻紅，收復先前失土並轉而升值3.1%，目前報26.3516里拉兌1美元；土耳其五年期債務違約的保險成本下降400個基點；該國銀行股齊揚，Borsa伊斯坦堡銀行指數勁揚近6%。

儘管土耳其的政策利率仍遠低於當地的通膨率，但這是總統厄多安5月成功連任以來的連續第三次升息。由於外資近幾年從該國撤資，因此他承諾採取較正統的貨幣政策。

這也是MPC自三名新的副總裁7月底就任後的首次政策決議。至於艾爾康則是在6月出任土國央行總裁。

通膨 土耳其 厄多安 升息

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