確定出售！ Subway潛艇堡將賣給私募基金Roark Capital

Subway 24日表示，已同意出售給私募基金Roark Capital。雖然這項交易的金額等條件並未揭露，但據路透本周稍早報導，Roark以逾90億美元的出價，在競標這家未上市餐廳公司上居於領先。

這家潛艇堡連鎖店1965年以「Pete's Super Submarines」為名，開設第一家門市，但目前正面臨日益激烈的競爭和不斷上漲的成本等艱鉅挑戰。

Roark所管理的資產規模約為370億美元，並掌控握有Jimmy John's、Arby's、Baskin-Robbins和Buffalo Wild Wings等連鎖餐廳品牌的Inspire Brands公司。

Subway自成立以來，一直由其創辦人家庭所擁有。