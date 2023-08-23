全球股市8月來鼻青臉腫 市值蒸發約30億美元

現在距離8月結束還有略多於一周的時間，全球股債卻已跌得鼻青臉腫，全球股市市值本月來蒸發約30億美元，表現可能是近一年來單月最差，美股標普500指數各類股本月來也全跌，美債本月表現可能是今年來次差，外資也狂賣中國大陸藍籌股，原因是全球兩大經濟體（G2）陸續引起市場憂慮。

中國大陸經濟「釀造毒酒」、美國公債殖利率急漲重創信心，經紀商AJ Bell在分析路孚特數據後指出，標普500指數、道瓊歐洲Stoxx 600指數及中國大陸滬深300指數市值在8月21日的三周內，共少了28億美元，約占總市值的5%，甚至比倫敦富時100指數整體市值還多，MSCI AC世界指數本月來表現也可能是去年9月來最差。

標普500指數11大類股本月來也全面走跌，為去年12月來首見，以公用事業、資訊科技及原物料類股跌最凶。全球投資人也以創紀錄的速度拋售中國大陸藍籌股，在截至22日止的過去12個交易日賣出相當於93億美元的股票，為彭博資訊2016年開始追蹤這項數據以來最長賣出期，彭博策略師的分析也顯示新興市場基金已更看空陸股。

這與全球股市上半年的亮眼表現形成鮮明對比，因為一系列美國數據維持強勁、歐元區核心通膨依然盤旋高點，迫使投資人調整通膨與利率前景思維，帶動全球公債殖利率走高，且中國大陸經濟深陷泥淖的證據與來愈多、房市憂慮又加劇，使市場避開股市。

大西洋兩岸的公債殖利率近幾周已躍漲，美國10年期公債殖利率一度衝上2007年11月6日來最高，30年期殖利率也站上2011年4月27日來高峰，進一步擠壓股市的高估值，蘋果股價本月來滑落約10%，特斯拉更跌約13%。根據彭博指標計算，美國公債8月的總報酬率為負1.95%，今年來表現僅優於2月。

花旗股市交易策略部門主管凱瑟指出，在選擇權市場，賣權的買盤目前仍比買權高出將近10%，落差幾乎是兩年來最大。一些投資人認為，美股算是健全拉回，但中國大陸經濟的深層問題、以及美國利率將維持更高更久的憂慮，持續影響投資人信心。

投資人對歐洲和中國大陸前景的看法，比對美國還要更悲觀。摩根士丹利預期在利率升高和信用情勢更緊俏的「雙重打擊」下，歐洲股市夏季將重挫10%，而且歐洲對中國大陸需求的依賴，成為另一風險。