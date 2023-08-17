美元連五升 日圓跌破146至今年最低

日圓周三跌破146日圓兌1美元的關卡，至今年最低點，也是九個月來最低；美元指數（DXY）連續第五天走高。主要因為美國聯準會（Fed）利率會議紀錄顯示，美國恐將長時間維持貨幣緊縮政策，以壓制通膨。在美日之間巨大利差持續下，促使投資人買進美元。

日圓兌美元匯價周三盤中一度觸及146.39日圓，比去年9月觸發日本當局出面干預的水準更低。Fed會紀錄帶動市場對美國繼續升息的預期，美國公債利率上揚，美國兌主要貨幣多升值，加以中國大陸經濟日益令人擔憂，日圓兌美元過去一個月已下跌約5%。

美元指數周三上漲0.22%至103.431。美國10年期公債殖利率躍升至4.25%，邁向2008年6月以來的最高收盤水準。

美國銀行（BofA）認為，日圓兌美元匯價可能會在日本當局干預前，貶至150日圓兌1美元。

渣打銀行全球G-10外匯研究和北美策略主管Steven Englander說：「日圓陷入了人民幣貶值軌道，美國殖利率走高是主要動力。」

儘管日本財務大臣鈴木俊一周二表示，他帶著緊迫感觀察市場趨勢，但交易員和政府官員似乎認為，從觸發干預的因素來看，變動速度比特定水平更重要。這種看法得到了荷蘭合作銀行高級外匯策略師Jane Foley的認同。

Foley認為，「美元兌日圓進一步走高的速度，可能會影響財務省是否會在到達150之前採取行動，」。

加拿大帝國商業銀行外匯策略全球主管Bipan Rai則是說，鑑於目前態勢以及中國大陸繼續努力提振經濟，日圓兌美元可能會貶至147～148。他表示，干預是一種風險，但其影響將是短暫的，只有政策調整，例如，包括放棄殖利率曲線控制，才能持久推動日圓止貶回升。

彭博分析，雖然市場上有關日本當局干預的討論在升溫，但期權市場仍處於觀望狀態。美元兌日圓1周隱含波動率跌至8.15%，接近今年最低水準。這暗示，即使日圓跌至日本當局去年9月入市干預時的水準，期權交易員仍認為不大可能干預，或者認為入市干預不會太具破壞性。

亦即，即使日本財務省決定干預市場，也不能保證日圓止跌。

回顧去年日本當局干預日圓匯價歷史，去年9月干預之後，日圓一開始上漲，之後反而進一步走低，兌美元一度跌至151.95，促使10月又進行了兩次干預，之後趨勢才開始轉變。三次干預成本約9兆日圓，按當前匯率約合620億美元。