跨國公司靠AI管理供應鏈

由於全球地緣政治緊張升高、各國更關注供應鏈中的人權與環境議題，消費品巨擘聯合利華（Unilever）、貨櫃航運巨頭馬士基（Maersk）、工業大廠西門子（Siemens）等跨國公司，都正以生成式人工智慧（AI）管理供應鏈，用AI談判合約、尋找新供應夥伴，或辨識涉嫌違反人權的供應商。

英國金融時報（FT）報導，生成式AI的出現，讓企業能進一步讓流程自動化，特別是在新冠疫情後與地緣政治緊張升高之際，更多跨國公司發現須和供應商及客戶並肩作戰，而德國等國的供應鏈新法，也要求企業監控供應鏈環境與人權問題。

馬士基去年12月協助提供2,000萬美元給舊金山的自動化議約業者Pactum公司資金。Pactum旗下類似ChatGPT的聊天機器人，已代表馬士基和沃爾瑪（Walmart）等與供應商談判合約。

Pactum共同創辦人柯由斯說，在爆發戰爭、新冠肺炎或供應受擾時，都需要聯絡供應商，近來這些干擾接連而來，用人工處理會花太多時間，沃爾瑪也沒時間聯繫上萬家供應商。Pactum聊天機器人代表「數十家」財星500大企業，磋商價值多達100萬美元的合約。

西門子也加速降低依賴中國大陸供應鏈，2019年開始使用德國Scoutbee的服務。Scoutbee今年推出聊天機器人，能尋找替代供應商，或找出客戶供應鏈的弱點。

紐約新創公司Altana的客戶包括馬士基和美國邊境管理當局，Altana會蒐羅海關申報表與航運文件等數據，編製描繪出連接全球5億家公司的地圖，客戶可以運用這個AI平台，追蹤商品供應商是否來自新疆，或追蹤自家產品是否被用於俄國武器系統。