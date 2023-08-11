台積電設廠緩不濟急 奧迪主管：德國汽車晶片荒恐延續多年

德國媒體報導，儘管台積電等晶片製造商都要在德國設立晶圓廠，德國奧迪（Audi）一名高階經理人表示，晶片製造場德國汽車業所遭遇的半導體短缺瓶頸，可能要花多年才能化解。

全球晶片短缺導致的製造延誤，已持續重創德國汽車製造商和電子產品生產商，業界主管和決策官員都在調整供應思維，試圖降低對少數美國和亞洲晶片供應商的依賴，德國政府已祭出數十億歐元的補貼，吸引晶片製造商設廠，台積電和英特爾今年都已宣布要在德國蓋場。

不過，路透報導，德國《奧古斯堡廣訊報》（Augsburger Allgemeine）引述奧迪採購主管Renate Vachenauer的話指出：「畢竟這要花上多年，重點是正在投資的數十億美元。」

Renate Vachenauer說，汽車製造商可從目前車輛使用的8,000種晶片中，減少使用的晶片種類，舒緩瓶頸，「我們必須用多種手段穩定半導體供應，並且在某種程度上囤積仲介市場的庫存」。