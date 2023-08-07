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台積電美廠缺工怎解決？亞利桑那州10天課程培訓技術員

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
接受英特爾培訓課程，在兩周內成為半導體業技術員的Lisa Strothers。擷自英特爾網站
接受英特爾培訓課程，在兩周內成為半導體業技術員的Lisa Strothers。擷自英特爾網站

美國透過《晶片與科技法案》鼓勵興建晶圓廠，減少對中國大陸和台灣的依賴，但德勤（Deloitte）估計美國半導體業未來幾年可能缺工70,000到90,000人，這個問題使台積電（2330）亞利桑那廠的投產延遲到2025年。根據Business Insider報導，全美各地的社區學院和大學因此積極與包括台積電、英特爾（Inter）和格芯（GlobalFoundries）等晶片製造商合作進行培訓計畫以緩解缺工壓力。

例如，亞利桑那州的馬里柯帕郡社區大學（MCCC） 提供10天課程，毋須任何經驗，且結業後保證獲得晶圓廠面談機會，來協助人力投入半導體業。

MCCC開辦了一個取名「迅速啟動」（Quick Start）的課程。除15美元報名費外，學費是291美元。但學費不必馬上繳，亞利桑那州居民只要成功通過該課程，就能獲得全額補助，非該州居民則部分補助。7月開課至今招收了600多名學生。

現年36歲單親媽媽Lisa Strothers去年4月被裁員離開房地產業，後來報名並通過上述課程，經線上面談很快獲錄取上班。

她說，當時她班上同學大概有15到20人，多半是女性，沒有任何科技背景。Strothers自己在大學的主修是電影和媒體研究，碩士唸的社會福利。

該課程與英特爾有緊密合作關係，授課者全為英特爾員工，除演講外也有體驗課程（穿連身防塵衣在模擬晶圓廠內練習排除故障）。但MCCC代表表示，讓課程的目標是協助學員應聘所有的半導體公司。

MCCC的數據顯示，截6至月底，66%註冊學員是有色人種，三分之一是女性，將近一半介於18到29歲之間。全程參加課程的學員，93%拿到結業證書。

Strothers於結業後不到一周開始面談找工作，通常是在MCCC校園辦的招聘會，最後在英特爾亞利桑那Octillo廠找到半導體製程技術員工作，去年8月開始上班。

基於隱私，她不願意透露自己的薪資，而根據Quick Start培訓課程畢業生統計資訊，他們的平均年薪是43,000美元。

Strothers表示，她每天上午5時45分到班，6時15分下班，對於身為單親媽媽的她有些艱難，但是每天都會學到不同的東西，工作不無聊。

半導體

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