午後賣壓湧現… 鮑爾重擊常嚇倒美股

美國聯準會（Fed）將在台灣時間27日凌晨2時公布利率決策，主席鮑爾半小時後召開記者會。一項研究發現，從鮑爾執掌Fed以來，美股在利率決策發布後通常會走弱，MarketWatch還形容為「鮑爾重擊」（Powell gut punch）。

MarketWatch報導，最近投資人發現，在鮑爾召開決策會後記者會的幾天後，美股通常會下跌。以6月決策為例，雖然標普500指數6月整體收漲，但其實在Fed決策日後的六個交易日，標普500指數有五天收跌。

Bespoke投資集團比較了1994來歷任Fed主席任內，在Fed公布決策當日的美東下午2時到美股收盤的美股表現，發現在鮑爾任內的表現特別弱，顯示美股特別容易在鮑爾任內的Fed決策日出現「午後賣壓」。

根據Bespoke的研究，鮑爾任內的Fed決策日當天，標普500指數平均收盤小漲0.12%，為近幾任主席當中最小漲幅，而且尾盤下挫之勢尤其明顯。標普500指數在葛林斯班任內Fed公布決策後，也傾向下跌，但當天整體小漲0.19%。相較下，前主席柏南克任內的Fed決策日當天，標普500指數通常上漲0.55%，且尾盤上漲之勢特別顯著；在前主席葉倫任內的Fed決策日，標普500指數上漲0.16%，在Fed公布決策後也傾向上漲。

鮑爾最近都在決策會後記者會中，澆熄投資人對於降息的期望，同時表示利率可能維持在高點一段時間。