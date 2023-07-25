嗅到Fed升息近尾聲 美股投資人見風轉舵改買這類股

意識到美國聯準會（Fed）升息循環接近尾聲，投資人選股口味也起了變化：配息大方的公司重新贏回投資人青睞。

高配息股在低利率時代備受歡迎，但今年稍早買氣卻大減，因為隨著Fed展開一世代以來最猛的升息行動，美國短期公債殖利率已升破5%，是2007年來最高水準，提供尋求穩定收益的投資人另一選項。

如今，情況已改觀。基於近來通膨降溫趨勢確立，市場押注Fed日後就算升息，升息空間也所剩不多，因此，投資人再度把目光轉回高配息股，在美債殖利率想必會回落之際，為資金尋求收益展望更佳的停泊處。

富達投資全球總經主管Jurrien Timmer說：「現在從美債得到5%，看來是暫時性的，跟殖利率爭奪資金的股票，壓力將因此減輕。要保有那樣的報酬率，到市場另一邊選擇配息的價值股，是令人很難抗拒的投資去處。」

兩大跡象凸顯投資人選股口味轉變

路透報導，跡象顯示，高配息股最近人氣確已回升。例如，理柏（Lipper）的數據顯示，在止於7月19日的兩周，ProShares標普500股息貴族ETF（代碼：NOBL.Z）吸引3,300萬美元的資金淨流入，雙周吸金量是元月迄今最大。這檔基金追蹤過去25年來逐年擴大配息的公司，今年來漲幅約7.5%，遠比標普500指數同時期大漲將近19%的表現遜色。

此外，美銀（BofA）全球研究訪調全球基金經理人的結果也顯示，預期高配息股表現將勝過低配息股的受訪者占比達44%，比前月增加9個百分點。

整體而言，今年來標普500成分股公司配息較不大方，主要受油價下跌使能源公司縮減股利影響，標普道瓊指數公司產品管理資深分析師Howard Silverblatt說，2023年初至今，標普500企業平均只提高股利9.1%，不如去年同期的加發11.8%；甚至有14家暫停或降低配息，去年同期僅四家。

配息股人氣翻揚反映兩大市場預期

不過，分析師指出，兩大預期心理促使投資人現在尋求配發股利的股票，作為今年總報酬的來源。

理由一：公債殖利率料將下滑，同時美股可望持續上漲

Silverblatt說：「若你此刻買進配息股，之所以冒此風險，是因為你認為股市繼續上漲的機率很高。」

理由二：美股漲勢料將從一小撮巨型科技/成長股擴及落後股

例如，標普500指數中的能源和金融成分股，本月來分別大漲5.7%和5.6%，漲幅勝過標普500指數同時期的2.5%。

市場預期漲勢廣度（breadth）將擴大，由今年大半時間領漲的科技/成長股，輪動至其他漲勢落後股接棒繼續衝刺，讓大盤漲勢進一步延續。

Advisors Asset Management投資長Cliff Corso說：「如果認為會衰退的想法稍稍減退，就有更多空氣罩能讓市場廣度擴及一些配息股，有些配息股並未真正參與美股今年這波漲勢，直到最近情況才改觀。我們認為，隨著Fed接近停止升息的終點，那股趨勢將持續下去。」