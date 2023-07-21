國際油價小漲 黃金從兩個月高點回落

國際油價周四（20日）震盪收漲，受惠於美國原油庫存下降和中國大陸原油進口強勁，但需求前景疲軟令投資者維持謹慎，成交量萎縮至6個月低點；黃金價格衝高回落，受到美元走強的壓力影響。

國際油價收漲

布蘭特原油9月期貨上漲0.18美元，漲幅0.2%，結算價報每桶79.64美元；西德州原油8月期貨上漲0.28美元，漲幅0.4%，結算價報每桶75.63美元。

西德州原油8月合約於周四到期。交投更活躍的9月西德州原油合約收漲0.36美元，結算價報75.65美元。

由於基本面情況喜憂參半，同時整體金融市場的風險情緒偏負面，原油市場盤中走勢震盪，且流動性下降。由於西德州原油8月合約到期，原油期貨成交量降至1月底以來最低。

基本面方面，在全球供應已經緊縮，而中國大陸嘗試振興經濟成長之際，油價展望依然不明。

CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin表示：「本周未平倉部位急劇減少，反映投資者低信念，並強化了系統交易員繼續主導價格走勢的觀點。」

前一交易日油價下跌，此前數據顯示美國庫存降幅不及分析師預期。瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示：「降幅不及市場上一些人所希望的那麼大，部分原因是汽油需求低於往年這個時候的水準。」

中國大陸疫情後的經濟復甦沒有達到預期。6月大陸石油進口年比猛增近50%，但與此同時，庫存水準也上升到接近紀錄高點。交易人士表示，大陸一直在購買低價俄羅斯原油。

中國大陸政府周四公布的數據顯示，6月中國從俄羅斯進口的原油創下紀錄高位，儘管俄羅斯原油相對於國際指標的折扣有所收斂。

金價從兩個月高點回落 因美元和美債殖利率反彈

現貨黃金價格下跌0.4%至每英兩1,969.53美元，稍早曾觸及5月17日以來最高。

美國黃金期貨收低0.5%，結算價報每英兩1,970.90美元。

在美國公布首次申請失業金人數意外下降後，市場認為美國經濟比預期更有韌性，美元上漲0.6%，這使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。指標10年期美國公債殖利率也攀升。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說：「殖利率和美元實際上已經略有反彈，因此我們看到對黃金帶來了輕微的反向效應。而且，短期來看，2,000美元區域對黃金市場來說是一個挑戰。」

現貨白銀下跌1.5%，至24.80美元，盤中一度觸及5月中旬以來最高。白金跌1.8%，至955.51美元；鈀金跌2.3%，至1,278.02美元。