快訊

賣00878、0056接006208? 專家：遲早價格修正所以調節獲利

7月熱傷害急診逾6百人次！她廚房洗碗昏迷住院 當心周日「大暑」更熱

杜蘇芮颱風今生成 吳德榮：路徑向北調整 侵台機率提高

國際油價小漲 黃金從兩個月高點回落

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周四（20日）震盪收漲，受惠於美國原油庫存下降和中國大陸原油進口強勁，但需求前景疲軟令投資者維持謹慎，成交量萎縮至6個月低點；黃金價格衝高回落，受到美元走強的壓力影響。

國際油價收漲

布蘭特原油9月期貨上漲0.18美元，漲幅0.2%，結算價報每桶79.64美元；西德州原油8月期貨上漲0.28美元，漲幅0.4%，結算價報每桶75.63美元。

西德州原油8月合約於周四到期。交投更活躍的9月西德州原油合約收漲0.36美元，結算價報75.65美元。

由於基本面情況喜憂參半，同時整體金融市場的風險情緒偏負面，原油市場盤中走勢震盪，且流動性下降。由於西德州原油8月合約到期，原油期貨成交量降至1月底以來最低。

基本面方面，在全球供應已經緊縮，而中國大陸嘗試振興經濟成長之際，油價展望依然不明。

CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin表示：「本周未平倉部位急劇減少，反映投資者低信念，並強化了系統交易員繼續主導價格走勢的觀點。」

前一交易日油價下跌，此前數據顯示美國庫存降幅不及分析師預期。瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示：「降幅不及市場上一些人所希望的那麼大，部分原因是汽油需求低於往年這個時候的水準。」

中國大陸疫情後的經濟復甦沒有達到預期。6月大陸石油進口年比猛增近50%，但與此同時，庫存水準也上升到接近紀錄高點。交易人士表示，大陸一直在購買低價俄羅斯原油。

中國大陸政府周四公布的數據顯示，6月中國從俄羅斯進口的原油創下紀錄高位，儘管俄羅斯原油相對於國際指標的折扣有所收斂。

金價從兩個月高點回落　因美元和美債殖利率反彈

現貨黃金價格下跌0.4%至每英兩1,969.53美元，稍早曾觸及5月17日以來最高。

美國黃金期貨收低0.5%，結算價報每英兩1,970.90美元。

在美國公布首次申請失業金人數意外下降後，市場認為美國經濟比預期更有韌性，美元上漲0.6%，這使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。指標10年期美國公債殖利率也攀升。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說：「殖利率和美元實際上已經略有反彈，因此我們看到對黃金帶來了輕微的反向效應。而且，短期來看，2,000美元區域對黃金市場來說是一個挑戰。」

現貨白銀下跌1.5%，至24.80美元，盤中一度觸及5月中旬以來最高。白金跌1.8%，至955.51美元；鈀金跌2.3%，至1,278.02美元。

美國 德州

延伸閱讀

美原油庫存減少 國際油價上漲

國際油價和金價因美元走強受壓 銅價繼續走低

國際油價跌 大陸GDP低於預期 金屬全跌 黃金持平

阿好姨！《勝利女神：妮姬》新角色撞臉寶鐘瑪琳 活動「黃金船」聯想到《賽馬娘》？

相關新聞

「女股神」伍德眼明手快！特斯拉法說會前殺出逾7萬股

在特斯拉上季財報顯示利潤率下滑、執行長馬斯克坦承汽車工業面臨「動盪時期」，讓看壞該股後市的空方士氣大振。但有「女股神」之...

美股走勢分歧 那指收跌逾2%、道瓊漲163點連9天走升

製藥商嬌生公司公布優於預期的獲利結果，道瓊工業平均指數連續第9天上漲。這是道指自2017年以來最好的連漲紀錄。

美元走升 美初領失業金人數減少提高市場升息預期

美元兌一籃子貨幣周四（20日）上漲，因數據顯示美國上周初請失業金人數意外下降，凸顯出勞動力市場具有韌性，這使得市場預期若...

美股標普收黑、那指重挫2% 受特斯拉Netflix狂跌拖累

美股四大指數周四（20日）漲跌互見，那斯達克指數重挫2%，受特斯拉、Netflix財報拖累，費城半導體指數大跌3.6%，...

特斯拉雙率雙減 擬再降價

特斯拉（Tesla）上季營收創新高，淨利也優於預期，但毛利率萎縮，反映連續多月的降價促銷行動已壓縮利潤。執行長馬斯克表示...

日本貿易順差6月達3億美元 兩年首見

日本6月貿易收支意外轉為順差，為2021年7月來首見，有助於減輕日本經濟復甦所面臨的壓力，不過經濟前景仍面臨許多風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦