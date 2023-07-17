葉倫：取消對陸懲罰性關稅 還早

美國財政部長葉倫表示，美國應該尋找各種方法以進一步「降溫」（de-escalate）與中國大陸之間的緊張關係，「隨時間過去，尋找降溫之道會很有用」，但現在要取消川普政府對中國大陸進口產品所徵收的懲罰性關稅，還為時過早。

葉倫16日在印度甘地訥加爾（Gandhinagar）表示，美國即將完成對中國大陸懲罰性關稅的為期四年評估，「徵收關稅是因為我們對中國方面的不公平貿易行為感到擔憂－而且我們對這些行為的擔憂依舊存在。」「因此，隨著時間推移，也許這是我們可以取得進展的一個領域。但我會說，至少在目前，以這個（關稅）為降溫領域還為時過早。」

葉倫正在印度參加20國集團（G20）財金首長會，七大工業國集團（G7）也將當地開會，預計還將舉行雙邊會議。葉倫表示，她將在G20會議繼續推動官方債權人全面而及時地參與雙邊債務重組。她與中國官員討論了尚比亞的債務重組問題。

葉倫說，她熱切期望與中國大陸在共同關切的領域展開合作，包括為較貧窮國家進行債務重組。她表示，她上周的訪中之行有助穩定美中關係，在共同關切的領域展開合作，是美中對全球的義務。

她重申，美國對中國大陸實施出口管制和投資限制是基於國家安全考慮，並非要在切斷與中國大陸關係，「我們在很多領域進行貿易和投資，這是完全沒有爭議的，而且對雙方都有利」。

她指出，拜登政府的「友岸外包」政策，旨在重塑全球供應鏈，以降低對中國大陸的過度依賴。