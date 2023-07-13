美通膨降溫 連續升息機率減

美國6月消費者物價比去年同期上揚3%，年增幅降至兩年多新低，顯示通膨壓力已逐漸緩和，市場預料儘管可能不會影響聯準會（Fed）本月升息的決定，但升息可能接近尾聲的希望重燃。美股早盤走高，美元走軟，美債殖利率也下滑。

美國勞工部12日公布，6月消費者物價指數（CPI）年升幅3%、月升幅0.2%，均低於市場預期。汽油和房租價格上漲，抵銷二手車價格下跌的影響。

紐約三大指數早盤開高走高，道瓊一度漲逾300點，標普500和那斯達克綜合指數均漲逾1%；美債殖利率急降，10年期公債殖利率降至3.89%左右；美元走軟，DXY美元指數跌幅一度擴大到將近1%，報100.75，寫2022年4月以來最低。

通膨年增率已從去年6月的激增9.1%大幅緩和，但仍遠高於Fed的2%目標。此外，勞動市場仍保持緊俏，儘管6月非農就業人口的增數為兩年半新低，但失業率降至接近歷史低點，薪資成長也保持強勁。根據芝商所的Fed觀察工具，金融市場仍押注Fed在本月底開會時升息1碼。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯11日接受英國金融時報（FT）專訪時表示，Fed尚未結束調高短期利率目標的工作。今年也有投票權的明尼亞波利聯準銀總裁卡斯哈里12日在一篇文章中強調，對抗通膨的戰爭一定要獲勝，讓通膨回到目標並維持錨定預期的努力一定要成功，利率可能需要繼續上升。

不過從核心物價的走勢，也可看出通膨確實已逐步降溫。剔除糧食和能源的6月核心CPI，月增率為0.2%，為半年來首次低於0.4%；年增率為4.8%，也比5月的5.3%大幅滑落。未來數月，核心物價可能持續下跌。

另據彭博資訊計算，扣除住房和能源的6月核心服務通膨，年增率為4%，寫18個月來最緩慢增速；月增率則保持不變，為2021年9月來首見。這項備受Fed主席鮑爾關注的指標明顯降溫，可能阻止Fed官員在7月的會議後進一步升息。彭博資訊報導，本月之後Fed再升息的機率已降至50%以下。利率交換合約顯示，利率到11月時預估會達5.4%左右，比通膨報告出爐前的5.44%低。